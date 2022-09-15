9 ülkeden 40 konuk, sporda gönüllülük projesi için ASÜ'de

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajans tarafından hibe desteği almaya hak kazanan "Sporda Gönüllülük İçin Teori ve Pratiği Birleştirme" isimli projenin uygulanmasına başlandı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajans tarafından hibe desteği almaya hak kazanan "Sporda Gönüllülük İçin Teori ve Pratiği Birleştirme" isimli projenin uygulanmasına başlandı.

2021 yılı Erasmus+ programı çerçevesinde çalışma için dokuz ülkeden 40 katılımcı ASÜ'ye geldi. Spor alanında çalışan öğrenciler, eğitmenler, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan heyetle buluşan ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, 725 başvuru içerisinden seçilerek destek almaya hak kazanan böylesi önemli bir projeye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. ASÜ'nün spor ve sağlık alanında ihtisas üniversitesi olduğunu ve bu alana dair pek çok çalışmayı başarıyla yürüttüğünü kaydeden Prof. Deligöz, "Spor altyapısını her geçen gün geliştiriyor ve öğrencilerimizin fiziksel aktiviteye doğrudan katılımlarını, imkanlar ölçüsünde destekliyoruz. Bu konuda Üniversitemiz Türkiye'de öne çıkan bir yükseköğretim kurumudur. Projeye katkı sunan arkadaşlarımız başta olmak üzere, bugün burada bizimle olan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından katılımcılar, kendi ülkelerinin müzik eserlerinden kısa örnekler sundu ve mini bir bisiklet turuyla kampüsü gezdi. Projede Türkiye ile birlikte Portekiz, İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan, Macaristan ve Romanya'dan katılımcılar yer alıyor. Tüm spor çalışanlarının teknik, temel ve ortak becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projeyle, sporda gönüllülük konusundaki teorik bilgi ve uygulamalar bir araya getirilecek. Proje 18 Eylül 2022'de tamamlanacak. - AKSARAY