9 gollü maç! Bayern Münih, Wolfsburg'u paramparça etti
Almanya Bundesliga 16. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Wolfsburg'u 8-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Bavyera ekibi aynı zamanda ligdeki namağlup unvanını korudu.
- Bayern Münih, Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Wolfsburg'u 8-1 yendi.
- Bayern Münih, maç sonrası ligde 44 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.
- Wolfsburg, maç sonrası ligde 15 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 8-1'lik skorla kazandı.
BAYERN MUNIH GOL OLDU YAĞDI
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kilian Fischer (K.K), 30. dakikada Luis Diaz, 50 ve 76. dakikada Michael Olise, 53. dakikada Moritz Jenz (K.K), 68. dakikada Raphael Guerreiro, 69. dakikada Harry Kane ve 88. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Wolfsburg'un tek golü 13. dakikada Dzenan Pejcinovic'ten geldi.
NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, namağlup unvanını korurken ligdeki puanını da 44 yaparak liderliğini sürdürdü. Wolfsburg ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih, Köln'e konuk olacak. Wolfsburg ise St. Pauli'yi ağırlayacak.