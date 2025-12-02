Haberler

9. Geleneksel Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği Yapıldı

9. Geleneksel Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği Yapıldı
Fatih Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte özel öğrenciler, spor aktiviteleri ve oyunlarla keyif dolu anlar yaşadı. Başkan Mehmet Ergün Turan, sevgisizliği gerçek engel olarak tanımladı.

FATİH Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği 9'uncu Geleneksel Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği, özel öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Havanın soğuk olması nedeniyle spor salonunda yapılan etkinlikte özel çocuklar ve gençler, aileleriyle birlikte spor aktiviteleri, oyun alanları ve eğlenceli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Şenlikte özel çocuklar için futbol ve basketbol istasyonları, koordinasyon oyunları, yüz boyama alanları, müzikli etkinlikler ve farklı eğlence atölyeleri hazırlandı.9'uncu Geleneksel Engelsiz Spor ve Eğlence Şenliği Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda gerçekleşti. Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

'ASIL ENGELİ SEVGİSİZLİK OLARAK GÖRÜYORUZ'

Etkinlikte konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Biz şunu biliyoruz ki insanın fiziki anlamda engelini engelli olarak görmüyoruz. Asıl engeli sevgisizlik olarak görüyoruz. Nerede bir sevgisiz varsa, bize göre engelli olan onlar. Dolasıyla bu festivaller vesilesi ile bir araya geldik. Burası bir spor salonu. Onun için sözümü çok uzatmadan, burada bir festival vesilesi ile bir araya geldik. Bugün burada festival için bir araya gelen tüm özel yavrularımıza, gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğe katılan Burak Yiğit Yılmaz, "Çok oynadım. Futbol, basketbol oynadım. Çok güzeldi" dedi.

Şengül Şen de "Öğrencilerimizle etkinliğe geldik. Çok güzel bir etkinlik. Memnunuz, çocukların hoşuna gidiyor. Çocuklarımızın yapabileceği türde olanların hepsini yaptılar. Yaparken de hoşuna gitti. Müzik olması da güzel. Yüz boyama da var. Çocuklar da mutlu oldu. Onlar mutlu olunca bizim için de yeterli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
