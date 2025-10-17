Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

İsveç'in güneyindeki küçük bir balıkçı köyü olan Hallevik, futbol dünyasında adeta destan yazıyor. 1939 yılında amatör bir balıkçı takımı olarak kurulan Mjallby AIF, yıllar boyunca alt liglerde mücadele ettikten sonra bugün Allsvenskan'ın zirvesine çıktı.

Mütevazı kadrosu, kısıtlı bütçesi ve yerel oyuncularla kurulu yapısına rağmen Mjallby, 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. En yakın rakibi Hammarby'nin 11 puan önünde yer alan sarı-siyahlılar, 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında kazanırsa tarihinin ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

ŞAMPİYONLUK TARİHE GEÇECEK

Mjallby, ligi zirvede tamamlaması halinde tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanacak. Böylece 800 kişilik Hallevik köyü, Avrupa futbolunun devleriyle aynı sahnede yer alacak.

Teknik direktör Anders Torstensson, takımın başarısını, "Bu başarı sadece futbol değil, bir topluluğun hikâyesi. Bizim için her galibiyet, 800 kişilik bir köyün hayaliydi" sözleriyle özetledi.

DEV BÜTÇELERE KARŞI KÜÇÜK BİR MUCİZE

Sezon bütçesi yalnızca 60 milyon İsveç kronu (yaklaşık 5 milyon dolar) olan Mjällby, bu yönüyle Malmö FF ve AIK gibi devlerin bütçesinin beşte biriyle mücadele ediyor. Ancak disiplinli oyun anlayışı, gençlere dayalı sistemi ve köy halkının tutkusu sayesinde Mjällby, İsveç futbolunun en büyük sürprizine imza atmak üzere.

STRANDVALLEN STADYUMU'NDA HALK MUCİZESİ

Evindeki maçlarını 7 bin seyirci kapasiteli Strandvallen Stadyumu'nda oynayan Mjallby, neredeyse her karşılaşmada tribünleri tamamen dolduruyor. Köyün nüfusunun neredeyse tamamı, hafta sonlarını sarı-siyahlı formalarla stadın çevresinde geçiriyor.

AVRUPA HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜYOR

Mjallby'nin şampiyonluk yolundaki son büyük sınavı 20 Ekim'de oynanacak Göteborg deplasmanı olacak. Galibiyet gelirse, Mjallby sadece İsveç'te değil tüm Avrupa'da "mucize kulüp" olarak anılacak. Şampiyonluk halinde ekip, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ve muhtemel Avrupa kupası maçlarına çıkarak tarihinde ilk kez kıtanın devleriyle karşı karşıya gelecek.