Haberler

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in Baltık kıyısındaki 800 nüfuslu Hallevik köyünün takımı Mjallby AIF, ülke futbol tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Küçük köy ekibi, Allsvenskan'da şampiyonluğa sadece bir galibiyet uzaklıkta.

İsveç'in güneyindeki küçük bir balıkçı köyü olan Hallevik, futbol dünyasında adeta destan yazıyor. 1939 yılında amatör bir balıkçı takımı olarak kurulan Mjallby AIF, yıllar boyunca alt liglerde mücadele ettikten sonra bugün Allsvenskan'ın zirvesine çıktı.

Mütevazı kadrosu, kısıtlı bütçesi ve yerel oyuncularla kurulu yapısına rağmen Mjallby, 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. En yakın rakibi Hammarby'nin 11 puan önünde yer alan sarı-siyahlılar, 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında kazanırsa tarihinin ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

ŞAMPİYONLUK TARİHE GEÇECEK

Mjallby, ligi zirvede tamamlaması halinde tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanacak. Böylece 800 kişilik Hallevik köyü, Avrupa futbolunun devleriyle aynı sahnede yer alacak.

Teknik direktör Anders Torstensson, takımın başarısını, "Bu başarı sadece futbol değil, bir topluluğun hikâyesi. Bizim için her galibiyet, 800 kişilik bir köyün hayaliydi" sözleriyle özetledi.

800 kişilik köy takımı seneye Şampiyon Ligi'nde oynayacak

DEV BÜTÇELERE KARŞI KÜÇÜK BİR MUCİZE

Sezon bütçesi yalnızca 60 milyon İsveç kronu (yaklaşık 5 milyon dolar) olan Mjällby, bu yönüyle Malmö FF ve AIK gibi devlerin bütçesinin beşte biriyle mücadele ediyor. Ancak disiplinli oyun anlayışı, gençlere dayalı sistemi ve köy halkının tutkusu sayesinde Mjällby, İsveç futbolunun en büyük sürprizine imza atmak üzere.

STRANDVALLEN STADYUMU'NDA HALK MUCİZESİ

Evindeki maçlarını 7 bin seyirci kapasiteli Strandvallen Stadyumu'nda oynayan Mjallby, neredeyse her karşılaşmada tribünleri tamamen dolduruyor. Köyün nüfusunun neredeyse tamamı, hafta sonlarını sarı-siyahlı formalarla stadın çevresinde geçiriyor.

AVRUPA HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜYOR

Mjallby'nin şampiyonluk yolundaki son büyük sınavı 20 Ekim'de oynanacak Göteborg deplasmanı olacak. Galibiyet gelirse, Mjallby sadece İsveç'te değil tüm Avrupa'da "mucize kulüp" olarak anılacak. Şampiyonluk halinde ekip, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ve muhtemel Avrupa kupası maçlarına çıkarak tarihinde ilk kez kıtanın devleriyle karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Kırmızı bültenle aranan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Dünyanın dört bir yanından tek tek yakalanıp getirildiler
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Fenerbahçe'de 4 ayrılık daha gerçekleşti

Gönderilen gönderilene! Fener'de 4 ayrılık daha gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.