- 8 ülkeden 35 sporcunun katıldığı şampiyona renkli görüntülere sahne oldu

Golden Cup Şampiyonası için 8 farklı ülkeden sporcu Kocaeli'ye geldi

KOCAELİ - Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası Golden Cup 8 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla Kocaeli'de gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu şampiyona renkli görüntülere sahne olurken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, FINA, LEN, Türkiye Yüzme Federasyonu ile birlikte organize edilen Uluslararası Açık Su Yüzme Golden Cup 2022 Şampiyonası Kocaeli'de düzenlendi. Kandıra Kerpe Sahili'nde gerçekleşen şampiyonaya 8 ülkeden sporcular katıldı. Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası'na 17'si kadın 18'si erkek toplamda 35 sporcu başvuru yaptı. Start öncesi 2'si Türk 1'i Rus sporcu rahatsızlanarak yarıştan çekildi. Türkiye'den 19, İtalya'dan 3, İspanya'dan 1, Çekya'dan 2, Macaristan'dan 1, Slovenya 1, Ukrayna 1, Almanya'dan 1 kişi toplam 29 sporcu 4 kategoride 10 kilometrelik parkurda rakiplerine fark atarak kürsüye çıkmak için mücadele etti.

Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Kandıra Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Akalın, Kandıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş, Yüzme il temsilcisi Talha Altuntaş, Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca, Avrupa Yüzme Birliği Delegesi Aleksandar Malenko, Macaristan milli takım sporcu Su olimpik yüzücü Ana Olasz, birçok Avrupa ve dünya şampiyonu yüzücü hazır bulundu.

"Gelecek sene de burada olmak isteriz"

Sporculara başarılar dileyen Avrupa Yüzme Birliği Delegesi Aleksandar Malenko, "Balkan Ülkelerinde gerçekleştirilen açık su yüzme yarışmasının Türkiye'de gerçekleştirmek beni oldukça heyecanlandırdı. Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz burada bulunmaktan oldukça mutlu olduk. Gelecek sene de burada olmak isteriz. Önümüzdeki senelerde FİNA kupası müsabakasını da burada gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

"Çocuklarımız spora alıştırmaya devam edeceğiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak diğer birimlerle birlikte bu yaz 500'e yakın organizasyon yaptık. Uluslararası şampiyonalarımızla birlikte burada dünya şampiyonu sporcularımıza ilimizi de tanıtıyoruz. Burada ilimizde ağırladığımız değerli federasyonlarımızı, sporcuları ve katılımcıları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı spora alıştırmaya devam edeceğiz sporun tabana yayılmasını istiyoruz bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kıyasıya yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.