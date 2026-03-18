8-2 gerideyken yaptığı olay oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Fransız ekibi, iki maç sonunda elde ettiği 8-2'lik toplam skorla turu rahat geçti. Chelsea'nin teknik direktörü Liam Rosenior, 8-2 gerideyken bile oyuncularına taktik notu vermeye devam etti. Bu durum büyük yankı uyandırdı.

GOLLER ERKEN GELDİ

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede PSG, maça hızlı başladı. 6. dakikada Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçen konuk ekip, 14. dakikada Barcola ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Mayulu'nun golü ise skoru belirledi. İlk maçı da 5-2 kazanan PSG, rövanşı 3-0 kazanarak Chelsea karşısında net bir üstünlük kurdu.

RAKİP LIVERPOOL-GALATASARAY EŞLEŞMESİNDEN

Bu sonucun ardından PSG, çeyrek finalde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Liam Rosenior, karşılaşmanın 83. dakikasında sergilediği davranışla gündem oldu. Takımı sahada 3-0 gerideyken ve toplam skorda 8-2 mağlup durumdayken oyuncularına taktiksel talimatlar içeren bir not iletti.

SKORA RAĞMEN MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde bile oyuna müdahale etmeye devam eden Rosenior'un, bir kağıda yazdığı talimatları futbolcularına vermesi dikkat çekti. Ağır skora rağmen teknik ekibin oyuna odaklanmayı sürdürmesi farklı yorumlara neden oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral hale geldi. Rosenior'un bu yaklaşımı bazı kesimler tarafından profesyonellik olarak değerlendirilirken, bazıları ise eleştirel yorumlarda bulundu.

