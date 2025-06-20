77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
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Fenerbahçe, 21 yaşındaki Kolombiyalı yetenek Jhon Durán'ı kadrosuna katmak için resmi teklifini Suudi Arabistan Pro League ekibi Al-Nassr'a iletti. Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a transfer olmuştu. Al-Nassr formasıyla 18 maçta 12 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro League ekiplerinden Al-Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı genç yetenek Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için resmi teklifini iletti.

RONALDO TAKIMDA İSTEMİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Jhon Duran'a resmi teklif yaptı ve teknik direktör Jose Mourinho da bu transfere onay verdi. Haberde, transferin oldukça zor olduğu ancak teklifin iletildiği ifade edildi. Ayrıca Napoli'nin de oyuncuya resmi teklif yaptığı, transferin gerçekleşmesi durumunda kiralık olacağı ve Cristiano Ronaldo'nun Duran'ı takımda istemediği, bu yüzden ayrılık sürecinin başladığı öne sürüldü.

77 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Jhon Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a transfer olmuştu. Bu transfer, Neymar'ın 90 milyon euroluk transferinden sonra Arap Yarımadası'ndaki en pahalı ikinci transfer olarak kayıtlara geçmişti. Aston Villa, Durán'ı 2023 yılında MLS ekibi Chicago Fire'dan 29.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

İngiliz ekibinde 78 maçta 20 gol atan genç oyuncu dikkatleri üzerine çekmişti. Al-Nassr formasıyla ise 18 maçta 12 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı. Duran'ın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Lig tarihinden bu yana Fenerbahçe her yıl transfer şampiyonu lig bitiminde ise hüsran. Futbolcu transferini değil beyin transferini gerçekleştirin. İyi bir Yönetim ve Teknik heyet.

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