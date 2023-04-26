76 yıl sonra bir ilk! Dünya, Real Madrid'e kabusu yaşatan Taty Castellanos'u konuşuyor

Girona, sahasında Real Madrid'i Taty Castellanos'un attığı gollerle 4-2 mağlup etti. Tarihi bir performans ortaya koyan Castellanos, 76 yıl sonra La Liga'da eflatun-beyazlılara 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Tatty attığı 4 golle tarihe geçti.

TATY'DEN ÇILGIN PERFORMANS

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 12, 24, 46 ve 62. dakikalarda "Taty" lakaplı Arjantinli futbolcu Valentin Mariano Jose Castellanos Gimenez kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise 34. dakikada Vinicius ve 85. dakikada Lucas Vazquez attı.

REAL MADRID'E 4 GOL ATAN 5. FUTBOLCU

Efsane bir performansa imza atan Taty, 76 yıl sonra La Liga'da Real Madrid'e gol atan ilk futbolcu oldu. Taty, La Liga tarihinde Real Madrid'e 4 gol atma başarısı gösteren 5. futbolcu oldu. İspanyol ligi tarihinde bundan önce Real Madrid'e 4 gol atan futbolcular, Marti Ventolra (Barcelona ile 1934-1935), Vicent Martinez (Espanyol ile 1939-1940), Emilio Garcia Martinez (Oviedo ile 1944-1945) ve Esteban Echevarria (Oviedo ile 1947-1948).

LEWA AYNI TARİFEYİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE UYGULAMIŞTI

Tüm turnuvalar baz alındığında ise Real Madrid'e son olarak 4 gol atan futbolcu, 24 Nisan 2013'de Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında o dönem Alman takımında forma giyen Robert Lewandowski'ydi.