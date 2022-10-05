- 74 ülkeden 2 bin sporcu 24 saat boyunca Kapadokya'da koşacak Bu yıl 9.'su düzenlenen 'Salomon Kapadokya Ultra-Trail', Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 74 ülkeden 2 bin sporcunun katılımı ile koşulacak.

- 74 ülkeden 2 bin sporcu 24 saat boyunca Kapadokya'da koşacak

NEVŞEHİR - Bu yıl 9.'su düzenlenen 'Salomon Kapadokya Ultra-Trail', Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 74 ülkeden 2 bin sporcunun katılımı ile koşulacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 38, 63, 119 kilometre olarak 3 etap halinde gerçekleştirilecek olan ve 74 ülkeden 2 bin 224 sporcunun katılması beklenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Ürgüp Belediyesi'nde yapılan toplantıya Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve ultramaraton yarışlarının Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney katıldı. Burada bir konuşma yapan Güney, turizm çeşitliliğinin artırılması noktasında spor turizmin en önemlisi olduğunu belirterek, "Kapadokya bölgesinde yaptığımız bu organizasyon aslında spor turizmi. Bölgede 2 binden fazla oda bu organizasyon için ayrılıyor. Binlerce insan bu bölgeye seyahat ediyor. Turizmin her konusunun olduğu bir spor turizmi yapmış oluyoruz. Bu yarışlar, 74 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımı ile en fazla ülkeden, en fazla sporcunun katıldığı spor organizasyonudur" şeklinde konuştu.

Ürgüp Kaymakamı Caner Cüneyt de uluslararası yapılan faaliyetlerin çok kıymetli olduğuna vurgu yaparken, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise yaklaşık 75 ülkeden 2 binden fazla kişiyi Ürgüp ilçesinde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirerek, "Yapılan bu organizasyon Kapadokya bölgesinin tanıtımı açısından da çok önemli. Amacımız hem ulusal hem de uluslararası anlamında bölgemizi tanıtmaktır" ifadelerini kullandı.