73 yaşındaki Demir Adam, 24 saatte 2 birincilik aldı

ANTALYA (İHA) - 73 yaşındaki iş insanı 24 saatte katıldığı iki yarışta, 2 bin 250 metre yüzdü, 60 kilometre bisiklet sürdü, 15 kilometre koştu ve iki birincilik aldı.

Türkiye'nin 'Demir adamı' olarak bilinen, biyolojik yaşı 33 olarak tespit edilen 73 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Mersin'de bir gün arayla katıldığı iki yarıştan iki birincilikle döndü. 2 bin 250 metre yüzen, 60 kilometre bisiklet süren Bıdı, son olarak 15 kilometre koştu. Bıdı, yaptığı derece ile Antalya'ya madalya ve kupayla döndü.

Avrupa Triatlon Birliği (ETU), Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Mersin Yenişehir Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenen "2022 Avrupa Triatlon Kupası Sprint Yarışı" ile "Triatlon Türkiye Kupası ve Puanlı Paratriatlon Yarışları" sona erdi. İki gün süren yarışlara Türkiye dahil 27 ülkeden 600 sporcu katıldı. Dünya çapındaki triatletler Avrupa şampiyonu olmak ve Olimpiyat yolunda puan toplamak için yarıştı. Mersinli sporseverler iki gün boyunca triatlonun mücadele dolu yarışlarına tanıklık etti.

Antalya'dan yarışlara katılan ve Türkiye'nin 'Demir Adam' olarak tanıdığı 73 yaşındaki iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, bir gün arayla iki yarış bitirerek zoru başardı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Mersin'de ilk gün yapılan "Avrupa Triatlon Kupası Sprint Yarışı"nda mücadele etti. Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzen Bıdı, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre mesafe katetti. Bu etabı da bitiren Bıdı, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu. Başarılı iş insanı ve sporcu, 1 saat 42 dakika 3 saniye ile yarışı bitirerek birinci oldu.

Ali Bıdı, ikinci gün "Triatlon Türkiye Kupası" yarışında ter döktü. Avrupa ve dünya ikinciliğine kadar yükseldiği triatlonda dünya şampiyonu olmayı hedefleyen Ali Bıdı, yine aynı güzergahta bu kez önce 1500 metre yüzdü, ardından bisiklete binerek 40 kilometre pedal çevirdi. Son olarak 10 kilometre koşan Ali Bıdı, yarışı 3 saat 24 dakika 26 saniyelik dereceyle bitirerek kendi yaş kategorisinde birincilik elde etti.

Her iki yarış sonunda Mersinlilerin ve organizasyonu düzenleyenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Ali Bıdı, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi kırmadı. "Yarıştan çok fotoğraf çektirmekten yoruldum" diyerek espri yapan Bıdı, özellikle gençlere başarıyı sağlıklı beslenme ve düzenli spor ile yakaladığını aktardı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verildi. Ali Bıdı ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın elinden aldı. - ANTALYA