- 7 yaşındaki motosikletçinin hedefi dünya şampiyonluğu

Henüz 7 yaşında, hiç düşmeden Türkiye şampiyonu oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de babasını örnek alarak motokrosçu olmaya karar veren 7 yaşındaki Ahmet Hasan Yıldız, pes etmeden hazırlandığı Türkiye Motokors Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında 50 cc sınıfında ter döktü ve Türkiye şampiyonu oldu. Oğlunun başarısıyla gurur duyan enduro yarışçısı Sezgin Yıldız, "İyi çalıştı. Katıldığı bütün yarışları düşmeden bitirdi" dedi.

İzmit Akmeşe'de ikamet eden 7 yaşındaki Ahmet Hasan Yıldız, enduro yarışçısı babası Sezgin Yıldız'ı örnek alarak, 4 yaşında motosiklet kullanmaya başladı. Motokrosçu olmaya karar veren minik sporcu, babasının destekleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. Akmeşe'ye kazandırılan Süper Enduro Yarış Parkuru'nda babasının gözetiminde sık sık antrenman yapan Ahmet Hasan Yıldız, bu yıl şampiyonalara katılmaya başladı.

Ahmet Hasan'ın ilk kez katılacağı Türkiye Motokors Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarında 50 cc grubu olumsuz hava şartları muhalefetiyle iptal edildi. Hedefinden vazgeçmeyen sporcu, şansını 10-11 Haziran'da Balıkesir Gönen'de düzenlenen 2. ayak yarışlarında denedi. 50 cc grubunda ter döken Yıldız, 2 gün süren yarışların ilk etabında 3., ikinci etabında 1. oldu. Başarı yolcuğuna 16-17 Eylül'de İstanbul Çatalca'da gerçekleştirilen 3. ayak yarışlarına katılarak devam eden Ahmet Hasan Yıldız, burada her iki yarışta da 1. oldu. İyi hazırlanarak 4-5 Kasım'da yine Gönen'de düzenlenen 4. ayak yarışlarına da katılan minik sporcu, 50 ccde ter döktü ve rakiplerini geride bırakarak 2. oldu.

Türkiye şampiyonu oldu

Ahmet Hasan'ın son katıldığı yarış ise 25-26 Kasım'da Afyonkarahisar'da düzenlendi. Ahmet Hasan, büyük emeklerle hazırlandığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak final yarışlarında 50 cc sınıfında 1. oldu. 7 yaşında Türkiye şampiyonu ünvanını kazanan sporcunun en büyük hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

Ahmet Hasan Yıldız: "Çok çalıştım"

Gurur duyduğunu söyleyen Ahmet Hasan Yıldız, "Şampiyon olunca çok gururlandım. Çok çalıştım. Bayağı çamurlu bir alandı son yarışım. Şampiyon olduğumu duyunca çok sevindim" dedi. Minik sporcu hedefinin ise dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Sezgin Yıldız : "Doğal bir yeteneği var"

Ahmet Hasan'ın fırın işletmecisi babası Sezgin Yıldız ise kendisinin de yarışçı olduğunu ve çeşitli kategorilerde birinciliklerinin olduğunu belirtti. Oğluna çok destek verdiğini kaydeden Yıldız, "Onunla beraber yarışlara katıldık. O yarıştı, bizde destek verdik. Motokros sahalarında yarıştılar. Ben enduro yarışçısıydım. Oğlum iyi performanslar gösterdi. Bu yıl ilk defa yarışlara giriyor. Onu parkurda hazırladık. Onun da doğal bir yeteneği var, onu hissettik. Refleksleri düzdün, sürati gayet yerinde" diye konuştu.

"Şampiyonluğunu ilan etti"

Sezgin Yıldız, Ahmet Hasan'ın ilk kez katılacağı yarışın aslında Afyonkarahisar'da düzenleneceği ancak hava muhalefeti dolayısıyla 50 cc sınıfının iptal edildiğini ifade etti. Bunun üzerine Balıkesir Gönen'de düzenlene yarışlara katıldıklarını dile getiren Yıldız, "Ardından 2. yarışa Gönen'e gittik. İlk startını aslında Gönen'deki yarışta aldı. Bu yarışlar iki ayaklı oluyor. Cumartesi bir, pazar da bir yarış oluyor. Cumartesi günü düzenlenen yarışta ilk start heyecanıyla 3. geldi. Pazar günü düzenlenen yarışta 1. oldu. Gönen'deki yarışta genel klasmanda 2. oldu. Ardından Çatalca yarışı oldu 3. ayak. Orada 2 yarışta da 1. geldi. Tekrar Gönen'de yarış oldu, 4. ayak yarışı. Oradaki yarışlarda 2. geldi. Orada da aslında çok formdaydı. Ahmet bu süreçte çok iyi antrenmanlar yaptı, formda bir yarışçıydı. Oraya da çok formda gitti. Yarış tecrübesi rakiplerine göre azdı. Balkan'da yarışan rakipleri vardı. 1'er saniye ile 2. oldu. Son yarış Afyonkarahisar'da tayin edildi geçtiğimiz hafta sonu. Orada hava şartları çok ağırdı. Rakipleriyle puanları yakındı ama oğlumun puan avantajı oldu. Orada yapılan tek yarışta zemine rağmen 1. oldu ve şampiyonluğunu ilan etti" ifadelerini kullandı.

"Katıldığı bütün yarışları düşmeden bitirdi"

Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini vurgulayan Sezgin Yıldız, "İki teker sevdamız var. Bende yıllardır motosiklete biniyorum. Yarışlara katıldım. Heyecanı, dostluk ortamları çok kıymetli. Güzel insanlarla tanıştık. Ahmet'te aynı şekilde" şeklinde konuştu.

Ahmet Hasan'ın verdiği emeğin karşılığını aldığını söyleyen Yıldız, "İyi çalıştı. Bir özelliği de şu; katıldığı bütün yarışları düşmeden bitirdi. Sürüş kalitesi var, onu fark ettik" açıklamasında bulundu.