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7 maçtır mağlup olan Samsunspor'da Drapinski, kimseden korkmadıklarını söyledi

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7 maçtır mağlup olan Samsunspor'da Drapinski, kimseden korkmadıklarını söyledi
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Süper Lig'de üst üste 7 maçtır mağlup olan Samsunspor'un stoperi Igor Drapinski, Başakşehir'in iyi takım olduğunu ancak kimseden korkmadıklarını söyledi. Drapinski, 1 Kasım Pazar günkü deplasman maçından galip gelerek yeni başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Samsunspor'un stoperi Igor Drapinski, Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu ancak kimseden korkmadıklarını söyledi.

Süper Lig'de üst üste 7 maçtır mağlup olan Samsunspor'da Polonyalı defans oyuncusu Igor Drapinski, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir başlangıç yapmak için Başakşehir maçından galip gelmek istediklerini dile getiren Drapinski, "Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini biliyoruz. Zor durumda olduğumuzu da biliyoruz. Ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her maç çok önemli. Biz her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin iyi bir rakip olduğunu, iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden de korkmuyoruz" dedi.

İyi sonuçlar için yapılması gerekenler hakkında da konuşan Igor Drapinski, "Takım olarak çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunları sağlayacak olursak bu durumun üstesinden geliriz. Benim için defansta yapılan formasyon fark etmiyor. Hem iki stoperli hem de üç stoperli oynadığımız sistemde kendimi rahat hissediyorum. Farklı formasyonlarda oynayabilecek oyuncularımız var. Bunları yapabilecek kapasitede oyuncu olması rakibi şaşırtabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenmandan notlar

Öte yandan Samsunspor, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak. Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetimindeki maça hazırlanan kırmızı-beyazlıların antrenmanı, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ve rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ve duran top organizasyonuyla sonlandı.

Ayrıca sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Fatih Kaya antrenmana katılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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