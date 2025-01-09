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7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı

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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Neymar'ın maaşı ve kazançları yeniden gündem oldu. Arabistan'a transferi sonrası sakatlık yaşayan Brezilyalı oyuncu, transfer olduğu günden bu yana yalnızca 7 resmi maçta forma giyebildi. Brezilyalı oyuncu, 120 milyon euro yıllık ücret kazanıyor ve bonuslarla birlikte kazancı artıyor.

Arabistan'a transferi sonrası kısa süre içerisinde çapraz bağı sakatlığı yaşayan Brezilyalı, bir yıl aranın ardından tekrar sahalara geri dönse de yeniden sakatlık yaşadı.

7 MAÇTA MİLYONLARI KAZANDI

Al Hilal'de 7 maçta görev alabilen Neymar, söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 3 asist kaydetti. Suudi Arabistan ekibi ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve sezon sonunda serbest kalacak Brezilyalı oyuncu, 120 milyon euro yıllık ücret kazanıyor. Al Hilal ile ilk sezonunda 7 maça çıkan Neymar, 120 milyon euroluk yıllık ücretin yanı sıra bonuslarla da cebini doldurdu.

Anlaşma gereği Neymar'a tahsis edilen özel uçak ve lüks malikane bulunurken Brezilyalı oyuncu 80 bin euro galibiyet primi kazanıyor. Ayrıca Neymar'a Suudi Arabistan'ı tanıtan her hikaye ve gönderi için 500 bin euro bonus öndeniyor.

7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı

İKİ YILDA 400 MİLYON EURO

Neymar, Al Hilal takımından iki yılda toplam 300 milyon euro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon euoya kadar çıkması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu bu sezon ise 2 maçta toplam 42 dakika sahada kalırken henüz skor üretemedi.

7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSercan Aydın:

Hacıların parası Neymara gidiyor işte

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