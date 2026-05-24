Haberler

6'sı İstanbul'dan! Süper Lig'de 13 şehirden takım mücadele edecek

6'sı İstanbul'dan! Süper Lig'de 13 şehirden takım mücadele edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 13 şehirden takım mücadele edecek. En fazla takım 6 kulüp ile yine İstanbul'dan olacak.

  • 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 13 şehirden takım mücadele edecek.
  • İstanbul, 6 takımla en fazla temsil edilen şehir oldu.
  • Yeni takımlar arasında Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'den sonra Çorum Futbol Kulübü de play-off'larda şampiyon olarak Süper Lig bileti aldı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ise Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor ise küme düştü ve gelecek sezon 1. Lig'de boy gösterecek.

SÜPER LİG'DE 13 ŞEHİRDEN TAKIM MÜCADELE EDECEK

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 13 şehirden takım yer alacak. Son yıllarda en fazla takımla temsil edilen ve 3 büyüklerin de yer aldığı İstanbul, yine liste başında bulunuyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum da birer takımla temsil edilecek.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüpspor
  • Trabzonspor
  • Göztepe
  • Samsunspor
  • Çaykur Rizespor
  • Konyaspor
  • Kocaelispor
  • Alanyaspor
  • Gaziantep FK
  • Gençlerbirliği
  • Erzurumspor FK
  • Amed Sportif Faaliyetler
  • Çorum FK
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir korkutan deprem daha
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

TBMM'ye yaptığı yürüyüşle ilgili harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek başvuru
Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi

Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi
Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki

Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara tepkisi sert oldu
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim

"Sana oy vermediğimi söylemiştim. Keşke bir de..."
İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti

Beklenen açıklamayı yaptı!
Özgür Özel'den, sözlü saldırıya uğrayan kadın gazeteciye: Kusura bakma, çok üzüldüm

Gazeteciler arasında bir ismi görünce hemen yanına gitti