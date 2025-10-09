69 yaşındaki ünlü teknik adam hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Boca Juniors Teknik Direktörü Miguel Angel Russo, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kulübün açıklamasında, "Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor. Miguel, kulübümüzde silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çalışkanlığın bir örneği olarak hatırlanacaktır. Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Boca Juniors, 69 yaşında yaşamını yitiren Miguel Angel Russo için stadyumda özel bir anma töreni düzenleyecek. Törenin detaylarının kulüp tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

FUTBOL DÜNYASINA DAMGA VURDU

Futbolculuk döneminde orta saha olarak görev yapan Russo, teknik direktörlük kariyerinde Arjantin futbolunun önemli kulüplerini çalıştırdı.

Deneyimli çalıştırıcı, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Racing Club ve San Lorenzo gibi ekiplerde görev yaptı. Russo, Boca Juniors'taki ilk döneminde 2007 yılında Copa Libertadores şampiyonluğu yaşamıştı. Arjantinli teknik adam, kulüpteki son görevine ise 2 Haziran 2024'te başlamıştı.

RAHATSIZLIĞI NEYDİ?

Russo, 2017 yılından bu yana prostat ve mesane kanseriyle mücadele ediyordu. Arjantinli teknik adam, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle son iki maçta takımının başında yer alamamış ve Boca'yı sahaya yardımcı antrenör Claudio Ubeda sahaya sürmüştü. Miguel Angel Russo, eylül ayının sonundan beri sağlık sorunları nedeniyle iznindeydi ve evinde özel bakım görüyordu.