68 yaşındaki efsane futbolcu, Ballon d'Or törenine 26 yaşındaki model sevgilisi ile katıldı

Bayern Münih efsanesi Lothar Matthäus (64), 26 yaşındaki model sevgilisiyle Ballon d'Or törenine katıldı.

Alman futbolunun unutulmaz ismi Matthäus, siyah şık takım elbisesiyle dikkat çekerken, yanında bu yılın başından beri birlikte olduğu söylenen sevgilisi Theresa Sommer vardı.

Almanya doğumlu model Sommer, desenli elbisesi ve altın rengi Dolce & Gabbana çantasıyla kırmızı halıda zarif bir görünüm sergiledi. Çift, objektiflere gülümseyerek poz verdi. PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele'nin yılın futbolcusu seçildiği gecede oldukça keyifli anlar yaşadılar.

İkilinin bu yılın başında tanıştığı ve ilk kez Nisan ayında Avusturya'daki bir kayak merkezinde birlikte görüntülendikleri öne sürüldü. Matthäus, 2021'de beşinci eşi Anastasia Klimko'dan boşanmıştı. O dönemde yeni ilişki iddialarını doğrulamayan Matthäus, Alman medyasına "Kayak yapmak için geldik, gerisi özel hayat" demekle yetinmişti.

Theresa Sommer'in bir dönem İngiltere'de eğitim aldığı, Londra'daki King's College'da ekonomi ve işletme, Durham Üniversitesi'nde ise psikoloji okuduğu biliniyor. Şu an model olarak çalışıyor.

Matthäus'un evlilik hayatı ise oldukça hareketli geçti. İlk evliliğini 1981'de Silvia ile yaptı ve iki kız çocukları oldu. 1992'de boşandıktan sonra, 1994'te İsviçreli model Lolita Morena ile evlendi ve bir oğulları oldu; bu evlilik 1999'da sona erdi. 2003'te Marijana Colic ile dünyaevine giren Matthäus, altı yıl sonra ayrıldı. 2008'de ise Las Vegas'ta 21 yaşındaki Ukraynalı model Kristina Liliana Chudinova ile evlendi, ancak evlilik sadece iki yıl sürdü. Son evliliğini 2014'te Anastasia Klimko ile yapan Matthäus, yedi yıl sonra boşandı; bu evlilikten de bir oğlu oldu.