671. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 671. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde basın toplantı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "29 yıllık siyasi hayatımda din ile devlet işlerini ayırdığımız gibi sporu ve siyaseti de ayırmışımdır. Kırkpınar dahil olmak üzere bütün güreşlere de katılmaya çalıştım. Altın kemerleri her zaman Antalya'mız ile buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, Başkan Muhittin Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş, Elmalı Güreş Ağası Hakan Çetin, Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ve Altın Kemer kazanmış Antalyalı Başpehlivanların da katıldığı basın toplantısı düzenlendi.

"Altın kemerleri Antalya'mızla buluşturmaya devam edeceğiz"

671. düzenlenecek olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinin basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "29 yıllık siyasi hayatımda din ile devlet işlerini ayırdığımız gibi sporu ve siyaseti de ayırmışımdır. Kırkpınar dahil olmak üzere bütün güreşlere de katılmaya çalıştım. Altın kemerleri her zaman Antalya'mız ile buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. Güreşlerimizi ve güreş severlerimizi davet ediyor, herkese teşekkür çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yarı final ve final güreşleri puanlamasız olacak"

Elmalı Güreş Ağası Hakan Çetin, Antalya'da neden güreşçi çok? Sorusuna cevap vererek, "Antalya bu spora sahip çıkıyor ve gençler bu spora özeniyor diyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Başpehlivanların yarı final ve final güreşleri puanlamasız olacak. 2024 yılı Kırkpınar standartlarına çıkaran bir uygulama olacak" dedi.

"Seyircimiz yerini ve zamanını ayarlamadı"

İsmail Balaban, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri çerçevesinde rakibi Enes Doğan'ı yaklaşık 10 dakika süren müsabakada yenerek başpehlivan olmuştu. Balaban'ın müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip, sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen hayranı ile tartışması gündem haline gelmişti. Bu duruma ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Balaban, "Er meydanında final müsabakası biter bitmez, daha ben ayağa bile kalkmamışken seyirci yanıma koştu. Bu bizim her zaman yaşadığımız bir sorun aslında ve buna engel olamıyoruz. Hiçbir spor müsabakasında bu yaşanmazken, biz de yaşanıyor. Seyircimiz sporcuya çok kolay ulaşabiliyor, elbette seyirci bizi seviyor ve biz bundan gurur duyuyoruz ama kötü niyetli birisi de o an yanımıza gelebilir. Üslup çok önemli, videoda olmayan bir durum var benim verdiğim tepkinin öncesini görmeyenler beni eleştirdi. Elimden geldiğince insanları kırmamaya dikkat ediyorum. Bu konuda haklıyım, ben hiçbir zaman seyirciye ters davranmadım ve orada seyircimiz yerini ve zamanını ayarlayamadı" şeklinde konuştu. - ANTALYA