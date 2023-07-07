662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Açılışı Yapıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Kırkpınar'ın önemini vurgulayarak güreşlerin geleneksel değerlerimizi temsil ettiğini belirtti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise yağlı güreşin ahlaki ve kültürel bir değer olduğunu ifade etti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Kırkpınar'ın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını hatırlattı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Son başpehlivan Mustafa Taş, Türk bayrağını göndere çekti.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın yüzlerce yıl kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaştığını söyledi.

Pehlivanların gücün, kuvvetin, cesaretin, azmin ve saygının harman olduğu güreşler yapacağını belirten Zehin, "Yenilecekler, yenecekler ancak dünyaya mal olmuş yüzlerce yıldır süregelen ve bizlerin gururu olan bir geleneğin kıymetli temsilcisi olan pehlivanlarımızın hepsi gönlümüzde başpehlivanlardır." diye konuştu.

Zehin, Kırkpınar'ın yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise yağlı güreşin ahlak, erdem, inanç, iman, saygı ve sevgi olduğunu aktardı.

Yağlı güreşlerin şahsına münhasır bir alan olduğunu dile getiren Gürkan, "Atalarımızdan miras kalan Türk'ün ata sporunu, tıpkı Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağımız gibi Atatürk'ün mirasını sonsuza kadar yaşatacağımız gibi Kırkpınar'ı da sonsuza kadar başarıyla yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını anımsattı.

Kırkpınar'ın bu yıl son kez bu formatıyla izleyicinin karşısına çıkacağına değinen Türkiş, şunları kaydetti:

"Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kurduk ve tüm heyecanıyla, tüm hızıyla bu güreşlerimiz devam ediyor. Kırkpınar'ın zevkini büyük ölçüde yansıtan güreşler görüyoruz burada. Bunun sebebi ne? Buradaki pehlivanlarımız gelecek sene burada, bu er meydanında yer alabilmek için mücadele ediyor. Bu nedenle küçük Kırkpınarları orada görüyoruz. Önümüzdeki yıl seyircilerimiz hep birlikte çok daha heyecanlı, çok daha çekişmeli ve gerçek anlamına uygun bir Kırkpınar görecek."

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise ata sporuna ağalık yapmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydetti.

Kırkpınar ağalığına gelecek sene de devam etmek istediğini belirten Selim, "Kırkpınar'a güzel ağalık yapacak birisi geldiği zaman da müsaade edeceğiz ama her zaman biz burada duracağız." dedi.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul-zurna ekibi ve Türk bayrağını taşıyan son başpehlivan Mustafa Taş, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde meydanı turladı.

Öte yandan, er meydanındaki fuaye alanında Kırkpınar Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı ve geçmiş dönem Kırkpınar güreş ağalarından Alper Yazoğlu'nun minyatür sergisi açıldı.