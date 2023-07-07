662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağa karşılaması davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi. CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim'i karşılamak üzere belediye önünden davul ve zurnayla Selimiye Meydanı'na yürüdü. Gürkan ve beraberindekiler konakladığı otelden yaya olarak meydana gelen Selim'le buluştu. Meydanda oluşturulan platformda Gürkan, Selim'e altın kemer taktı. Gürkan, burada yaptığı konuşmada, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diledi. Cumhuriyetin 100. yılında bu toprakları vatan yapan şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Gürkan, 'Yine bugün arkamızda, önümüzde gördüğümüz Eski Cami'mizde ve Selimiye'mizde ve tüm camilerimizde ezanımızın okunmasını sağlayan, şanlı bayrağımızın gönderde sonsuza kadar özgürce dalgalanmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor ve kurdukları Cumhuriyeti 100. yılında sonsuza kadar ilelebet payidar kılacağımıza söz veriyoruz.' dedi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Selim de teşekkür ederek Kırkpınar'ın hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Gürkan'ın, Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Zafer Karamehmetoğlu'nu belediye önünde karşılamasının ardından kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta çelenk konulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi. Daha sonra korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'na giderek dua etti. Sarayiçi Er Meydanı'nda ise güreşler minik boylarda devam ediyor. Er Meydanı'ndaki resmi açılış töreni saat 18.30'da yapılacak.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde "ağa karşılaması" davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim'i karşılamak üzere belediye önünden davul ve zurnayla Selimiye Meydanı'na yürüdü.

Gürkan ve beraberindekiler konakladığı otelden yaya olarak meydana gelen Selim'le buluştu.

Meydanda oluşturulan platformda Gürkan, Selim'e altın kemer taktı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyetin 100. yılında bu toprakları vatan yapan şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Gürkan, "Yine bugün arkamızda, önümüzde gördüğümüz Eski Cami'mizde ve Selimiye'mizde ve tüm camilerimizde ezanımızın okunmasını sağlayan, şanlı bayrağımızın gönderde sonsuza kadar özgürce dalgalanmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor ve kurdukları Cumhuriyeti 100. yılında sonsuza kadar ilelebet payidar kılacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Selim de teşekkür ederek Kırkpınar'ın hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Gürkan'ın, Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Zafer Karamehmetoğlu'nu belediye önünde karşılamasının ardından kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıta çelenk konulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi.

Daha sonra korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'na giderek dua etti.

Sarayiçi Er Meydanı'nda ise güreşler minik boylarda devam ediyor. Er Meydanı'ndaki resmi açılış töreni saat 18.30'da yapılacak.