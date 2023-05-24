661. Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yenilenmesi talebi

MURATPAŞA Belediyesi Spor Kulübü, geçen yıl 661.'si düzenlenen Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yenilenmesi talebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Edirne Belediye Başkanlığı'na başvuru yaptı.

MURATPAŞA Belediyesi Spor Kulübü, geçen yıl 661.'si düzenlenen Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yenilenmesi talebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Edirne Belediye Başkanlığı'na başvuru yaptı. Kulüp tarafından başpehlivanlık güreşlerinde cezalı sporcunun güreştirilerek tüm eşleşmelerin bozulduğu savunuldu.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan başvuruda, geçen yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 661. Edirne Kırkpınar Yağı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in, dopingle mücadele kapsamında yapması gerekli adres bildirim zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığı hatırlatıldı. Başvuruda, sporcunun Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarıştırılarak tüm pehlivanlar için mağduriyet ortaya çıktığı vurgulandı.