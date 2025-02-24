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"6222" cezası alan Athena Gökhan: Benim için bir şeref madalyasıdır

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Fenerbahçe taraftarı ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Galatasaray hakkında yaptığı olumsuz yorumlar nedeniyle "6222" sayılı kanun kapsamında ceza aldı. Galatasaray'ın şikayeti üzerine harekete geçen yetkililer, Özoğuz'a seyirden yasaklama cezası verdi. Kararın iptali için avukatı aracılığıyla başvuruda bulunan Özoğuz yaptığı paylaşımda, "Benim için bir şeref madalyasıdır!" notunu düştü.

Fenerbahçe taraftarı Gökhan Özoğuz, Galatasaray ile ilgili; "Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın şikâyeti üzerine Özoğuz'a yönelik, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı, cezası hakkında; "Benim için bir şeref madalyasıdır!" şeklinde bir yorumda bulundu. Gökhan Özoğuz, avukatı aracılığıyla, kararın iptali için başvuruda bulundu

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray - Fenerbahçe rekabetine ilişkin konuşarak; "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" demiş ve Galatasaray'a tepki göstermişti.

Galatasaray yönetiminin, Gökhan Özoğuz'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Şarkıcı, bugünkü Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden seyretmek için yola çıktığı esnada, Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı şikâyet üzerine kendisine, 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası verildiğini öğrendi.

X hesabından açıklama yapan Gökhan Özoğuz, şunları söyledi: Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyeme RAMS Park'a gelmek için Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim.

Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor.

Gökhan Özoğuz, avukatı aracılığıyla, kararın iptali için başvuruda bulundu.

'6222' cezası alan Athena Gökhan: Benim için bir şeref madalyasıdır

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

sanatcıysan sanatcılıgını bıl gercı senı kım tanıyorsa

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Okmayan Serefimi ??? GOOOHPAAAA FENEVİN ÖNCE ÜCÜN BİRİNE00========} SAGLAM DOMAALTTİRLAR SONRA DEWAMİ UEFADA RANGERS DEWAMKE

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Haber YorumlarıSer_hat:

Şeref derken....

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

başka işi yok bunların mnyklar

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