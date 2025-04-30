60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 'Kraliçe Etap' Başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) "Kraliçe Etabı" olarak nitelendirilen Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasındaki dördüncü etabı başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabının startı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verildi.

Muğla Vali İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkba? ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği etaba, 23 takımdan 159 sporcu katıldı.

Dördüncü etapta turkuaz mayoyu Alpecin-Deceuninck takımının Hollandalı sporcusu Tibor Del Grosso, kırmızı mayoyu Bike AID'den Alman Vinzent Dorn, yeşil mayoyu Polti Visitmalta'dan İtalyan Giovanni Lonardi, beyaz mayoyu ise China Glory'den Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit giydi.

TUR 2025'in "Kraliçe Etabı"

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasında etap, genel klasmanı doğrudan etkileyecek.

"Kraliçe Etap" olarak nitelendirilen parkurda sporcular 115,4 kilometre pedal çevirecek. Bu parkurda sporcular 3 bin 154 metre tırmanış yapacak. Bu turda alınacak sonuçlar genel klasman sıralamasına doğrudan etki edecek.

Marmaris'te Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda özel kurulan alandan start alan sporcular, Gökçe, Akçapınar, Kızılağaç ve Ula gibi bölgenin gözde noktalarından geçerek Akyaka'nın Kıran mevkisinde zirve tırmanışıyla finişe ulaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de tamamlanacak.

Novo Nordiskli bisikletçiler, Tip1 diyabetli çocuklarla buluştu

Novo Nordisk'in profesyonel sporcuları, diyabet farkındalığını artırmak amacıyla Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği iş birliğiyle Tip1 diyabetli üç çocuk bir araya geldi.

Start öncesinde çocuklar, Novo Nordisk'in 7 sporcudan oluşan bisiklet takımı ile sohbet etti ve onlarla fotoğraf çektirdi.