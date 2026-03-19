6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyiKayserispor, 1-0'lık skorla kazandı.

KAYSERİSPOR'DAN HAYATİ 3 PUAN

Fatih Karagümrük, 37. dakikada Matias Kranevitter'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada German Onugkha kaydetti.

ERLING MOE İLE İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, yeni teknik direktörü Erling Moe ile ligde çıktığı dördüncü maçta ilk kez kazandı ve 23 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı. Kayserispor, milli aranın ardından Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.