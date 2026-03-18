6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti

Sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan Taylan Bulut'un siyah-beyazlılar ile macerası kısa sürüyor.

SERGEN YALÇIN'DAN GEÇERSİZ NOT

Avrupa kupalarına katılma yolunda hedefini sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında hareketlilik yaşanıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın, Taylan Bulut ile ilgili kararını verdi. Deneyimli teknik adam, performansından memnun kalmadığı 20 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon takımda düşünmüyor. Deneyimli hocanın bu kararını yönetime bildirdiği ve sezon sonunda Taylan ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

ÖZEL İZİNLE ALMANYA'YA GİTTİ

Sergen Yalçın'ın bu kararı sonrası genç oyuncu siyah-beyazlı kulüpten özel bir izin alarak Almanya'ya döndü. Beşiktaş'ta 9 maça çıkan Taylan Bulut, bu maçlarda 1 asist yaptı.