Kılıcı tutmayı bilmeyen Tekmanlı Abdullah eskrimdeki yükselişiyle antrenörünü şaşırttı

Erzurum'un Tekman ilçesinde tavsiyeyle eskrime başlayan 11 yaşındaki Abdullah Korkmaz, ilk günlerde kılıcı nasıl tutacağını dahi bilmezken, 6 ayda elde ettiği şampiyonluk ve gösterdiği gelişimle antrenörünü şaşırttı.

Eski milli sporcu ve eskrim antrenörü Can Taşkıran'ın çabalarıyla geçen yılın ekim ayında ilçede daha önce bilinmeyen bir branşla tanışan Korkmaz, kısa sürede gösterdiği gelişimle dikkati çekti.

Kılıcı ilk başlarda nasıl tutacağını bilmeyen Abdullah, kışın çetin geçtiği ilçede kar, tipi demeden antrenmanlara düzenli olarak katıldı.

Genç sporcu Abdullah Korkmaz, 6 aylık yoğun çalışmanın ardından 28-29 Mart 2026'da katıldığı Elazığ'daki Ulusal Anadolu Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Başarısıyla antrenörünü şaşırtan Abdullah, milli sporcu olmayı hedefliyor.

"Evi uzak olduğu için kar ve tipide gelemeyeceğini düşündüm, tek o gelmişti"

Eskrim antrenörü ve il temsilcisi Can Taşkıran, AA muhabirine, 15 yıl aktif sporculuktan sonra Tekman'da antrenörlük yaptığını söyledi.

İlçede okulda başlayan eğitimler sonrası çalışmalarını spor salonuna taşıdıklarını belirten Taşkıran, şöyle konuştu:

"Abdullah çok özel bir sporcu. Disiplinli, öz güvenli ve çalışmayı seven bir çocuk. Coğrafi konum nedeniyle şartlar olumsuz geçiyor. Okullar tatil olmuştu ama civar evlerde oturan sporcular gelir diye antrenmanı iptal etmedim. Antrenmana gelince sadece Abdullah'ı gördüm ve 'nasıl geldin' dedim çünkü evi çok uzak. Kar ve tipi yüzünden geleceğini düşünmüyordum. Yürüyerek geldiğini söyledi. 'Ayakların ıslanmış' dedim, onun da bana 'hocam başarı için bazen ıslanmak gerekiyor' demesi beni çok gururlandırdı."

Taşkıran, minik sporcunun çok gayretli olduğunu ifade ederek, "Altı aydır çalışıyoruz ve burada olmadığım zamanlar benim söylediğim hareketleri evde deniyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmıyor. Yakın zamanda kolu incindi buna rağmen devam ediyor. Elazığ'da ulusal bir müsabakada salona girerken bana 'hocam şampiyon olacağım' dedi. İnandım dediğimiz gibi de oldu. Yüreği ve disipliniyle çıktı, şampiyonluğu ilçemize kazandırdı. Bizim için güzel bir motivasyon oldu. İnşallah diğer sporcularımız da bu başarıya erişecek. Amacımız fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlayıp Avrupa ve dünyada şampiyon olmalarını sağlamak." diye konuştu.

"Beş yıllık antrenörüm ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum"

İlçede daha önce böyle bir branşın olmadığını anlatan Taşkıran, "Ulusal düzeyde herhangi bir başarı yoktu. Bu başarının gelmesi çok ses getirdi. Fizik olarak güçlü ve yetenekli olması nedeniyle yaptığımız hareketleri çabuk öğreniyor. Altı aydır devam ediyor ama rakipleri yaklaşık 3-4 yıllık sporcular. Bunlarla mücadele etti ve yendi. Çok şaşırdım. Beş yıllık antrenörüm ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Mücadele azmi beni gerçekten çok büyüledi. Daha iyi neler yapabiliriz bunun için çalışıyoruz. İleride kesinlikte ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu Abdullah Korkmaz da ilk geldiğinde kılıcı dahi tutmayı bilmediğini aktardı.

Çabalayıp Elazığ'da şampiyon olduğunu söyleyen Abdullah, "Şimdi İzmir'de maçımız var, orada da birinci olup yurt dışında ülkemi temsil ederek İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Eskrimi çok seviyorum, rakibinin ne yapacağını tahmin etmek, korkutmak güzel bir spor. Küçükken internette görmüştüm, keşke burada da olsa demiştim Can hocamız ortaya çıkınca yaptık. Avrupa ve dünyada şampiyon olup Türkiye'yi temsil etmek ve kaymakam olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.