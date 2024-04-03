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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla Bölümü İçin Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Muğla bölümü için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında yapılan toplantıya ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Federasyon Başkanı ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Toplantıda organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşüldü ve alınan tedbirler değerlendirildi. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 13 ülkeden 25 takımın katılacağı bildirildi.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinin ve tarihi, kültürel değerlerinin spor turizmi vesilesiyle tüm dünyaya tanıtılacağı 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun önemine dikkat çekilerek, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Kıtaları aşan, dağların zirvesine uzanan muhteşem parkuruyla dünyaca ünlü sporcular ve uluslararası takımları ağırlayacak olan organizasyon, Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşu yakından takip edecek.

21 Nisan Pazar günü Antalya'da başlayacak olan 59. Bisiklet Turu 23-25 Nisan tarihleri arasında Muğla etabı ile devam edecek. 8 etap olan 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 3-4 ve 5. Etaplarına Muğla ev sahipliği yapacak. 3. Etap: Fethiye-Marmaris, 4. Etap: Marmaris-Bodrum ve 5. Etap Bodrum'dan başlayarak Kuşadası'nda sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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