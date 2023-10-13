58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Bodrum-Selçuk etabını Victor Langelotti kazandı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum - Selçuk arasındaki 193.3 kilometrelik etabını Burgos Takımı'ndan Victor Langelotti, 4 saat 46 dakika 34 saniye ile kazandı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum'dan verilen startla başladı. 139 bisikletçinin yarıştığı 193.3 kilometrelik etap, İzmir'in Selçuk ilçesinde son buldu. Üç gündür genel ferdi klasman birincisi olan Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko yarınki Selçuk-Manisa-İzmir etabında da Turkuaz Mayo'yu giymeye devam edecek. Medellin Takımının sporcusu Robigzon Oyola Beyaz Mayo'yu, Green Takımından Luca Colnaghi Yeşil Mayo'yu, Emirates Takımından Jay Vine Kırmızı Mayo'yu giyecek.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ KAPISINI FERİTCAN ŞAMLI GEÇTİ

Etabın 88'inci kilometresinde Shimano'nun sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Beyaz Mayo'yu giyen Bike Aid sporcusu Dawit Yemane bu sonuçlardan sonra yerini Oyola'ya bıraktı. Prim kapısını ilk geçen sporcu Spor Toto Takımı'ndan Feritcan Şamlı oldu. İkinciliği Medellin Takımı'ndan Robigzon Oyola, üçüncülüğü de Benotti Takımı'ndan Tobias Nolde aldı. Yarınki etapta Medellin Takımı'nın sporcusu Robigzon Oyola Beyaz Mayo'yu giyecek.

SPRİNT KAPISINI NOLDE GEÇTİ

Etabın 143.3'üncü kilometresinde Mosso'nun sponsorluğunda Sprint Prim kapısı geçildi. Benotti Takımı'ndan Tobias Nolde çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Onu Tarletto Takımı'ndan Mauro Wervilt ve Feritcan Şamlı takip etti. Finişe 38 kilometre kala 11'li kaçış grubu ile pelotonun arasındaki zaman farkı 4 dakikaya kadar indi.

OYOLA'DAN GÜÇ GÖSTERİSİ

Etabın başından beri müthiş bir performans gösteren Medellin Takımı'nın sporcusu Robigzon Oyola 172.1'inci kilometrede 2'nci kategoriden gerçekleşen tırmanış prim kapısını geçti. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış priminin ikinciliğini Vosters Takımı'ndan Patryk Stosz elde etti.

İNİŞTE KAZALAR MEYDANA GELDİ

Şirince inişi gerçekleşirken UAE Emirates Takımı'ndan Ryan Gibbons virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kaza anından hemen sonra Spor-Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan, Gibbons'un tedavisi yapılırken kendisine çarptı. Üçüncü kaza da Konya Büyükşehir Belediye Takımı'ndan Burak Abay'ın başına geldi.

YARIN SELÇUK-MANİSA-İZMİR ETABI KOŞULACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabı yarın Selçuk-Manisa-İzmir etabında koşulacak. Bisikletçiler 159.8 kilometrelik etapta pedal basacak.

VICTOR LANGELOTTI: GÜCÜMÜ İYİ KULLANDIM

Bodrum - Selçuk etabını kazanan Burgos Takımı'ndan Victor Langelottimücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Langelotti, iki sene önce oyun bağımlısı olduğunu açıklayarak "Video oyunlarını bırakıp bisiklete yoğunlaştım ve karşılığını buldum" dedi.

Victor Langelotti şöyle konuştu: "TUR'daki ilk galibiyetim, çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bugün takım menajerimle bu planı yaptık. Rakiplerimin hepsi çok hızlı ve iyi bisikletçiler. Bu etap bana çok uygundu ve gücümü iyi kullandım."