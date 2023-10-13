58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabı Bodrum - Selçuk etabı ile tamamlandı. Victor Langelotti, Burgos Takımı adına 4 saat 46 dakika 34 saniye ile etabı kazandı. Alexey Lutsenko ise genel klasmanda liderliğini sürdürecek.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bodrum-Selçuk etabını Burgos Takımı'ndan Victor Langelotti kazandı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabı Bodrum - Selçuk etabı ile tamamlandı. 193.3 kilometrelik Bodrum-Selçuk etabını Burgos Takımı'ndan Victor Langelotti 4 saat 46 dakika 34 saniye ile kazandı. Üç gündür genel ferdi klasman birincisi olan Astana Takımı'ndan Alexey Lutsenko yarınki Selçuk- Manisa - İzmir etabında da Turkuaz Mayo'yu giymeye devam edecek.

Startla birlikte peloton ilk kilometreleri topu geçti

139 bisikletçi startla birlikte ilk kilometreleri toplu geçtiler. 11 ve 22. kilometre geçilirken herhangi bir kopma olmadı. Arkadan esen hafif rüzgar, bisikletçilerin lehine olan bir durumdu ve bu anları çok iyi kullandılar. 30'uncu kilometre de geçilirken herhangi bir kaçış grubunun oluşmadığı gözlendi.

İlk kaçış grubu 7 sporcudan oluştu

40. kilometre geçilirken yedi sporcu kaçış grubu oluşturdu. Medellin Takımı'ndan Victor Ocampo, Burgos Takımı'ndan Sampedro Angulo, Corratec Takımı'ndan Alexanderv Konychev, Abloc Takımı'ndan Philip Heijen, Vosters Takımı'ndan Patryk Stosz, Tartaletto Takımı'ndan Mauro Verwilt ve Konya Büyükşehir Belediye'den Burak Abay kaçış grubunu oluşturdu. Bisikletçilerin ortalama hızı 42 kilometreyi buldu. 47. kilometre bu konumda geçildi. Peloton kaçış grubunun 40 saniye gerisinde sabit tempo ile devam ediyor. Bafa Gölü kat edilirken durum değişmedi.

İnişte kazalar meydana geldi

Şirince inişi gerçekleşirken UAE Emirates Takımı'ndan Ryan Gibbons virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kaza anından hemen sonra Spor-Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan, Gibbons'un tedavisi yapılırken kendisine çarptı. Üçüncü kazada Konya Büyükşehir Belediye Takımı'ndan Burak Abay'ın başına geldi.

Meryem Ana çıkışına 5 sporcu geldi. Gittikçe artan bir tempoda finişe doğru gelmeye başladılar. Peloton tempo artırdı. Astana Takımı Genel Klasman Birincisi Lutsenko'yu finişe getirmek için büyük çaba sarf etti. Tam manasıyla mükemmel bir yarış cereyan ediyordu ve mücadele en üst düzeye çıkmıştı. 4 kilometre kala grup birleşti. ve gözler Astana Takımı'nın finişe getirdiği Lutsenko'ya çevrildi. Astanalı sporcu son metrelerde atağa kalktı ama Burgoslu sporcu Victor Langeleotti etabı birinci bitirmeyi başardı.

Yarınki etap Selçuk-Manisa-İzmir arasında koşulacak

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabı yarın koşulacak. Bisikletçiler 159.8 kilometrelik etabı tamamladıktan sonra taşıma ile İstanbul'a geçecek ve Pazar günü Sultanahmet'ten verilecek startla bisikletçiler iki kıtadan geçip yine Sultanahmet'te yapılacak finişle İstanbul-İstanbul etabı ile TUR2023 sonlanmış olacak. - MUĞLA