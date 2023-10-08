58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Antalya etabıyla başladı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 135 kilometrelik Alanya- Antalya etabı ile başladı. Etabı 2 saat 44 dakika 31 saniye ile Alpecin Deceuninck Takımından Jasper Philipsen kazandı. 24 takımdan 163 sporcunun katıldığı dev organizasyona halkın ilgisi de hayli fazla oldu. Sabahın ilk ışıklarından itibaren start ve Antalya'daki finiş noktasında yüzlerce insan son hazırlıklar için canla başla çalışarak etaba son şeklini verdi. Bisikletçiler 3.9 kilometre nötr startla pedal çevirdikten sonra saat 11.40'ta damalı bayrağın sallanmasıyla büyük mücadele için pedallar dönmeye başladı.

BEYAZ MAYO'YU BRAM GİYECEK

Etabın ilk prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Shimano'nun sponsorluğundaki Beyaz Mayo'yu giymeye hak kazandı. Doğukan Arıkan 56.2 kilometrede gerçekleşen prim kapısını ilk sırada geçmek için büyük efor sarf ederken çizgiyi Bram geçmeyi başardı. Bu arada ön grupla, peloton'un (Ana Grup) arasındaki zaman farkı 1 dakikanın altına düştü.

SPRINT KAPISINI P&S BENOTTI TAKIMI'NDAN TOBIAS NOLDE GEÇTİ

Etabın ikinci prim kapısı 86.2'nci kilometrede gerçekleşti. Mosso'nun sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu alabilmek için kıyasıya bir mücadele başladı. P&S Benotti Takımı'ndan Tobias Nolde çizgiyi ilk geçen sporcu oldu ve yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Yeşil Mayo'yu giymeye hak kazandı. Prim kapısı geçildikten sonra fark 1 dakika ile 55 saniye arasında gidip geldi. Spor -Toto Takımı'ndan Doğukan Arıkan ise kısa süren bir sakatlık nedeniyle geri kalınca Peloton'a yakalandı. Ön grupta Serdar Anıl Depe ve Ahmet Örken kaldı. Finişe 3 kilometre kala ön grupla, Peloton'un arasındaki zaman farkı iyice eridi ve 30 saniyeye kadar düştü. Ön grup yeniden hızlanınca Serdar Anıl Depe ve Ahmet Örken'de geri düştü ve Peloton'a yakalandılar.

KIRMIZI MAYO'YU P&S TAKIMI'NDAN TOBIAS NOLDE GİYECEK

Etabın son prim kapısı finişe 18 kilometre kala gerçekleşti. Üç sporcu kapı çizgisine kadar büyük bir mücadelenin içine girdi. Son anda Nolde atak yapıp çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Yarınki Kemer-Kalkan etabında Türk Hava Yolları'nın sponsorluğundaki Kırmızı Mayoyu Nolde giymeye hak kazandı. Son prim kapısından sonra etabın başından beri önde olan ve son olarak iki sporcu olarak devam eden kaçış grubu Peloton ile birleşti. Finişe 14 kilometre kala Peloton hızlı bir tempo ile finişe gelmeye başladı.

TURKUAZ MAYO JASPER PHILIPSEN'İN

Peloton son metrelere kadar toplu halde geldi. Hız finiş tamamlanıncaya kadar 54 kilometreye kadar çıktı. Finişi Alpecin Deceuninck Takımı'ndan Jasper Philipsen kazandı ve Genel Ferdi Klasman birincisi olarak Turkuaz Mayo'yu giymeye hak kazandı.

YARIN 166.5 KİLOMETRELİK KEMER-KALKAN ETABI KOŞULACAK

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarınki 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı ile devam edecek.