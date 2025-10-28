52 Orduspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer'e Mağlup Oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 52 Orduspor, konuk ettiği Sarıyer'e 2-0 yenildi. Maçta goller Ozan ve Baran'dan geldi.
Stat: Yeni Ordu
Hakemler: Alpaslan Şen, Ferhat Çalar, Yiğit Çam
52 Orduspor: Taha, Yiğit, Dağhan, Umut Can, Mustafa, Yılmaz, Yunus Emre, Yağızcan (Mustafa dk. 57), Rıdvan (Emre dk. 76), Eray (Yusuf Mert dk. 58), Enes (Hüseyin dk. 76)
Sarıyer: Furkan Onur, Fatih, Fethi, Eşref (Ahmet dk. 77), Oğuzhan, Hamidou (Hasan Emre dk. 46), Muhammed (Tuncay dk. 90), Anıl, Muhammet, Axel (Ozan dk. 69), Baran (Eren dk. 90)
Sarı kartlar: Umut Can, Yılmaz, Yağızcan, Mustafa (52 Orduspor), Hasan Emre (Sarıyer)
Goller: Ozan (dk. 69), Baran (dk. 90) (Sarıyer) - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor