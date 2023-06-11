50'inci saniyede öne geçtiler! Hatayı affetmeyen Arda Güler'den harika asist
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Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler asisti Arda Güler'e ait olan golde Batshuayi ile ilk dakikada öne geçti.
Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 50'inci saniyesinde 1-0 öne geçti.
ARDA'DAN MÜKEMMEL PAS
Rakip savunmanın hatasında araya girerek topu kapan Arda Güler, Batshuayi'ye harika bir pas attı.
BATSHUAYİ RAHAT BİTİRDİ
Arda Güler'in pasıyla topu önüne alan Batshuayi ise karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.