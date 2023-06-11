50'inci saniyede öne geçtiler! Hatayı affetmeyen Arda Güler'den harika asist

Ziraat Türkiye Kupası'nda İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler asisti Arda Güler'e ait olan golde Batshuayi ile ilk dakikada öne geçti.