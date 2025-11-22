5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

Beşiktaş, ara transfer dönemi için orta saha takviyesine odaklandı. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen A Milli futbolcu Salih Özcan'ı transfer listesine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu için görüşmelerin başlaması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'DAN ORTA SAHA RAPORU

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Salih Özcan için harekete geçti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sezon sonunda serbest kalacak olması siyah-beyazlı yönetimin elini güçlendiriyor. Beşiktaş'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan'ı bedelsiz bir şekilde transfer etmek istediği iddia edildi.

ORKUN VE SALİH UYUMU BEĞENİ TOPLADI

A Milli Takım'ın İspanya ile oynadığı mücadelede ilk 11'de başlayan Salih Özcan, özellikle Orkun Kökçü ile sergilediği uyumlu oyunla dikkat çekmişti. Tecrübeli ön libero, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 4 resmi maçta görev aldı. Beşiktaş yönetiminin, devre arası transfer döneminde Salih Özcan ile masaya oturması bekleniyor.

Takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva nedeniyle 10 numara pozisyonu Beşiktaş'ın en kritik ihtiyacı haline geldi. Sportif direktör Serkan Reçber, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda bu bölge için yeni bir oyuncu listesi hazırlayacak.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş'ın transfer çalışmalarının şu bölgelerde hızlanması planlanıyor: