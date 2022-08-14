5. İslami Dayanışma Oyunları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı ile gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın madalya törenlerine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı ile gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın madalya törenlerine katıldı. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'ndaki madalya töreninde Bakan Kasapoğlu şampiyonluk elde eden A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın madalyalarını sporculara takdim etti. Madalya töreninde Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç eşlik etti. A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın gümüş madalyalarını ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hazma Yerlikaya verdi. Spor AA / Erkan Tiryaki Konya Spor Haberler

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