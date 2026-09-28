46. FIDE Satranç Olimpiyatı'ndan dönen milli satranççılar İzmir'de karşılandı

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Özbekistan'da düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda mücadele eden milli satranççılar, İzmir'e geldi.

Semerkant kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden milli satranç kafilesini İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir Temsilcisi Abuzer Altuntaş ile satrançseverler karşıladı.

Sporculara çiçek takdim edildi, Türk bayrağı açılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

Genel Milli Takımı'nı Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Ediz Gürel, GM Işık Can, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can temsil ederken Kadın Milli Takımı'nı ise Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın, WIM Sıla Çağlar, Kadın FIDE Ustası (WFM) Ceren Tırpan ve WFM Beren Kalyoncu temsil etmişti.

Milliler, olimpiyatı genel kategoride 13'üncü, kadınlarda ise 11'inci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA