45 dakikalık futbol aşkı! Katarlı seyircilerin hareketi tepki çekti
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2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'ın taraftarları, Ekvador'la oynanan açılış maçında sadece ilk 45 dakikaya ilgi gösterdi. Katar'ın ilk yarıyı 2-0 kaybetmesinin ardından pek çok taraftar stadı terk etti. İkinci yarıda stadın yarısı boş gözüktü. Katarlı taraftarların hareketi futbol dünyasında tepki gördü.
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ilk maçta pes etti. Organizasyonun Katar'a verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken açılış maçında ilginç görüntüler yaşandı.
Katar'daki Dünya Kupası açılış seremonisini kılıçlı adamlar yaptı. Bu başlangıç bile futbol dünyasında büyük tartışma yarattı.
Katar, Ekvador karşısında ilk dakikalarda adeta döküldü. Ekvador, 31 dakikada Valencia'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Katar, Ekvador karşısında varlık gösteremedi.
İlk 45 dakikanın bitmesiyle pek çok taraftar stattan ayrıldı. İkinci yarıda tribünlerde büyük boşluklar görüldü. Katar seyircisinin tutumuna futbol dünyası tepki gösterdi.