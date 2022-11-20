45 dakikalık futbol aşkı! Katarlı seyircilerin hareketi tepki çekti

2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'ın taraftarları, Ekvador'la oynanan açılış maçında sadece ilk 45 dakikaya ilgi gösterdi. Katar'ın ilk yarıyı 2-0 kaybetmesinin ardından pek çok taraftar stadı terk etti. İkinci yarıda stadın yarısı boş gözüktü. Katarlı taraftarların hareketi futbol dünyasında tepki gördü.