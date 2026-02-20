Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Haberler

Güncelleme:
Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu'da kurulan yaklaşık 44 milyon euroluk yeni zemin altyapısı, sahayı yer altına çekilebilen ve yıl boyu yüksek kalite sunan son teknoloji bir sisteme dönüştürdü.

  • Real Madrid'in Santiago Bernabéu stadına kurulan yeni nesil zemin sistemi yaklaşık 44 milyon euroya mal edildi.
  • Stadın çim zemininin altına yerleştirilen raylı ve hidrolik sistem, saha zemininin parçalara ayrılarak yer altına çekilmesini sağlıyor.
  • Zemin sistemi, stadyumun futbol maçlarının yanı sıra konser, etkinlik ve farklı organizasyonlar için kullanılmasına olanak tanıyor.

Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu, yalnızca mimarisiyle değil zemin altyapısıyla da dikkat çekiyor. Statta kurulan yeni nesil zemin sistemi için yaklaşık 44 milyon euro harcandı.

SON TEKNOLOJİ ALTYAPI

Yenilenen Bernabéu'da çim zeminin altına gelişmiş bir raylı ve hidrolik sistem yerleştirildi. Bu sistem sayesinde saha zemini parçalara ayrılarak yer altına çekilebiliyor ve farklı organizasyonlar için stadyum kısa sürede dönüştürülebiliyor.

Ayrıca zemin, özel iklimlendirme, havalandırma ve ışıklandırma teknolojileriyle destekleniyor. Böylece çimin kalitesi yıl boyunca en üst seviyede korunuyor.

ÇOK AMAÇLI STADYUM MODELİ

44 milyon euroluk yatırım, Real Madrid'in stadı yalnızca futbol maçları için değil konser, etkinlik ve farklı organizasyonlar için de kullanma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Huzur paradadır gerisi yalan ve avuntu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut:

Huzur İslamdadır gerisi hikaye

yanıt12
yanıt3
Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Rrahatlıkla huzuru karıştırıyoruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Biz, kıl saç, sakal, örtü salvarla ugrasalim her otuz metreye cami yapalım..millet uzayda koloni kuruyor ve o milletlere muhtaç kalalım ondan sonra neden ilerlemiyoruz diye dusunelim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

50milyondolara uzaya gönderdiğimiz adam bitki yetiştirdi. Hemde 2kez 100milyon dolar gitti havaya benim ilk okul ödevimdi ;)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
