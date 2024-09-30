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43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
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43 yaşındaki eski Serie A yıldızı Andrea Capone, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için otelin kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İtalyan futbolunun başarılı orta saha oyuncularından 43 yaşındaki andrea capone Cagliari'de bulunan Palazzo Tirso isimli oteldeki odasında ölü bulundu.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

İtalya'dan gelen haberlere göre; Capone otel odasında kazara düşme sonucu kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz cumartesi günü bir vaftiz törenine katılan eski yıldız futbolcunun arabasının anahtarlarını bulamadığı için beş yıldızlı Palazzo Tirso otelinde bir oda tuttuğu ifade edildi.

KAZA MI? CİNAYET Mİ?

Capone'un geceyi iki katlı süitte yalnız geçirdiği öğrenildi. Polis şu anda Capone'un neler yaşadığını bulmak için otelin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Tüm işaretler bir kazaya işaret etse de polis olası herhangi bir cinayet senaryosunu ıskalamak istemiyor.

43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu

Kariyeri boyunca Salernitana, Vicenza ve Cagliari gibi birçok İtalyan kulübünü temsil eden ünlü futbolcu Capone, İtalya'nın birçok kulübünde forma giydi ancak en çok, çok sevdiği memleketi Cagliari'de geçirdiği yedi yıllık kariyeriyle hatırlanıyor.

10 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Capone, Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto ve Salernitana'da forma giydi ve 2007 yazında Celtic'te birkaç haftalık deneme süresi geçirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Carsambali:

Italya da ise cinayettir..Mafya topcu bahis sirketleri ic ice orada..

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