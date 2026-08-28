Kadın dağcıdan Cilo’da tarihi zirve: 4123 metrede büyük başarı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yaşayan Muğlalı sporcu Nursel Ölmez, Hakkari'nin Cilo Dağları'nda yer alan 4 bin 123 metre rakımlı Suppa Durek Dağına başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Cilo Dağları içerisinde yükselen ve zorlu rotasıyla dağcıların en çok çekindiği zirveler arasında gösterilen Suppa Durek Dağı, bu kez bir kadın dağcının başarısıyla gündeme geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde dağcılık antrenörlüğü yapan Muğlalı sporcu Nursel Ölmez, 4123 metre rakımlı zirveye başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Ölmez ve beraberindeki ekip, 26 Ağustos 2026 tarihinde Suppa Durek zirvesine ulaştı. Büyük Taarruz'un başlangıcının yıl dönümüne denk gelen tırmanış, bu yönüyle de ayrı bir anlam taşıdı. Zorlu tırmanışın ardından zirvede bulunan ekip, hem bölgenin çetin coğrafyasını hem de ulaşılan noktadaki anları kayıt altına aldı.

Suppa Durek'in dağcılık dünyasında oldukça zor ve riskli bir rota olarak bilindiğini anlatan Nursel Ölmez, zirvenin geçmişine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı. Dağa 1982 yılında Enver Yıldırgan ve Ömer Burhan Tüzel tarafından tırmanış gerçekleştirildiğini ve zirvede bir defter bırakıldığını anlatan Ölmez, uzun yıllar boyunca kimsenin ulaşamadığı zirveye 2025 yılında Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz'in tırmandığını söyledi. 13 Ağustos'ta dağcı Yüksel Işık'ın zirve tırmanışının ardından dönüş sırasında meydana gelen kazadan sonra hayatını kaybettiğini ve Suppa Durek'e tırmanmaya o zaman karar verdiğini anlatan Ölmez, "Arkadaşımız Yüksel Işık, daha önce de zirveyi birkaç kez denedi. Sonunda başarılı oldu. Ancak dönüş sırasında yaşanan kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Suppa Durek'in zorluğuna rağmen zirveye çıkma konusunda daha fazla motive oldum. 'Mutlaka bu dağa gitmeliyiz' düşüncesiyle harekete geçtik. 2025 yılında Suppa Durek'e çıkan Barış Adıyaman ve Beşir Tertemiz ile iletişime geçerek rehberlik konusunda destek istedik. Adıyaman ve Tertemiz'in rehberliğinde hazırlıklarımızı tamamladık. 24 Ağustos Bala Yaylasına çıktık. İlk kampımızı yaptık. 25 Ağustos'ta Gezre Yaylasına çıktık. 26 Ağustos sabah 05.00 sıralarında da tırmanışa geçtik. Saat 10. 15 sıralarında da 4 bin 123 metre rakımlı zirveye ulaştık. Saat 11.00 sıralarında da zirveden iniş için tekrar harekete geçtik. 4 kez ip açarak zorlu parkurdan inişimizi yaptık. 16.30 sıralarında da Bivak Kampına ulaştık. Tırmanış ekibimizde rehberlerimiz Barış Adıyaman, Beşir Temiz ile birlikte Bingöl'den Mert Akbulut ve Ankara'dan Gülnur Bağcı'da yer aldı. Beş kişilik tırmanış ekibiyle Suppa Durek dağına tüm zorluklara rağmen tırmanan kadın dağcı olduğum için çok mutluyum" dedi.

26 Ağustos'ta gerçekleştirilen zirve tırmanışı ise hem Cumhuriyet tarihinin önemli dönüm noktalarından Büyük Taarruz'un yıl dönümüne ithaf edilmesi hem de zorlu bir zirvenin aşılması nedeniyle dağcılık camiasında dikkat çekici bir başarı olarak kayda geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı