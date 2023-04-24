40 yaşındaki Pepe, herkesin "İmkansız" dediğini yaptı! Porto ile resmi imzalar atıldı

Porto, 40 yaşındaki stoper Pepe ile sözleşme uzattı. Bir dönem Beşiktaş formasını da giyen dünyaca ünlü futbolcu, 1 sene daha Porto için ter dökecek. Porto başkanı Pinto da Costa imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "40 yaşındaki bir futbolcunun sözleşme yenilemesi imkansız gibi gözüküyordu ancak imkansız değil. Bu Pepe'nin son sözleşmesi olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Real Madrid'de oynayan ardından Beşiktaş forması da giyen deneyimli savunmacı Pepe, Porto ile yeni sözleşme imzaladı.

"PEPE'NİN SON SÖZLEŞMESİ OLMAYABİLİR"

40 yaşındaki Pepe, Porto ile olan sözleşmesini 1 sene uzattı. İmza töreninde açıklamada bulunan Porto Başkanı Pinto da Costa, "40 yaşındaki bir futbolcunun sözleşme yenilemesi imkansız gibi gözüküyordu ancak imkansız değil. Bu Pepe'nin son sözleşmesi olmayabilir." ifadelerini kullandı.

28 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Pepe bu sezon Porto formasıyla 28 resmi maça çıktı. 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere Portekizli yıldız bu maçlarda 2275 dakika sahada kaldı.

İmza sonrası Pepe objektiflere poz verdi: