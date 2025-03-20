4 yıl Trabzonspor'da oynadı! Joao Pereira, bambaşka bir görevle Süper Lig'e dönüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir isme gitti.

JOAO PEREIRA'YI GETİRİYORLAR

Record'da yer alan habere göre, Alanyaspor, göreve Joao Pereira'yı getiriyor. Akdeniz ekibinin Pereira ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Record'daki haberde, Portekizli teknik adam için, "Alanyaspor'un yolunu tutuyor" denildi. Öte yandan genç çalıştırıcının 21 Mart Cuma günü (yarın) imza için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

AMORIM SONRASI SPORTING'İ ÇALIŞTIRDI

Sporting Lisbon B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesinin ardından kısa bir süre Sporting Lisbon'u da çalıştırmıştı. Pereira yönetimindeki Sporting, 8 maçta, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Pereira, Rui Borges'in takımın başına geçmesinin ardından B Takımı'na geri dönmüştü.

TRABZONSPOR'DA TOP OYNADI

Joao Pereira, futbolculuk kariyerinde yaklaşık 4 yıl Trabzonspor formasıyla Türkiye'de oynamıştı. Pereira, böylece Trendyol Süper Lig'de teknik direktörlük yapma şansı elde edecek.

KÜME DÜŞMEME MÜCADELESİ VERİYORLAR

Alanyaspor, 27 maç oynadığı Süper Lig'de 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, topladığı 31 puanla 14. sırada ve düşme hattının 4 puan üstünde yer alıyor.