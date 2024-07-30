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Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sıradaki rakibi olan Dominik Cumhuriyeti'nde en önemli oyuncu olarak görülen Lisvel Eve, doping kullandığı gerekçesiyle olimpiyatlardan diskalifiye edildi. Eve'in ayrıca 4 yıl voleyboldan men cezası yemesi bekleniyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadelede eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti. Filenin Sultanları, 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek olimpiyatlara galibiyetle başlamayı başardı. İkinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken, 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak mücadele öncesi Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku yaşanıyor.

DOPİNG TESTİ POZİTİF ÇIKTI, DİSKALİFİYE EDİLDİ

Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi. Kadrodan çıkarılan Lisvel Eve'nin yerini kadroda rezerv oyuncu olarak yer alan Geraldine Gonzalez girdi. Eve'in doping kullandığı olimpiyattan 1 gün önce tespit edilmiş ve turnuvadan men edilmişti.

Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi

4 YIL MEN CEZASI ALACAK

Lisvel Eve, doping sebebiyle büyük ihtimalle 4 yıl voleyboldan men cezası yiyecek. Eve, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu son derece üzücü bir durum, kendimle ilgili çok kötü ve hayal kırıklığına uğradım, daha önce araştıramadığım için benim gözümden kaçtı, vücudumdaki sıvı tutmayı kontrol etmek için kullandığım (furosemid) ilaç son VNL'de doping testine takıldı" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan ve ilk karşılaşmada Hollanda'yı mağlup eden Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dominik Cumhuriyeti Filenin Sultanları Hollanda Paris Spor Dünya Haberler

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