4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, ligdeki puanını 25'e yükseltti. Gaziantep FK kalecisi Zafer Görgen, mücadelede 11 kurtarış yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ

7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahanın sağından Perez'in uzun pasında savunmada Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken ıskaladı. Seken topu önüne alarak hızla ceza sahasına giren Bayo'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından ağlarla buluştu.

BÜYÜK HATA VE GOL!

35. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Gaziantep FK, savunmadan çıkarken Ogün Özçiçek'in geri pasında kaleci Zafer Görgen'in kale önünde uzaklaştırmak istediği top, Toure'ye çarparak havalandı ve filelere gitti.

NET POZİSYON GOLLE SONUÇLANMADI

45+1. dakikada Beşiktaş net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün ara pasıyla kontratağa çıkan siyah-beyazlılarda Cerny, penaltı noktasının gerisindeki Toure'ye topu çıkardı. Oyuncunun yerden şutunda kaleci Zafer Görgen, uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

KONUK EKİP BİR KEZ DAHA ÖNDE

Gaziantep FK, 66. dakikada bir kez daha öne geçti. Camara'nın pasıyla vücut çalımıyla Emirhan Topçu'yu geçen Bayo, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Beşiktaş, rakibinin golüne 70. dakikada cevap verdi. Beşiktaş'ın sağ kanattan Cerny ile kullandığı köşe vuruşunda Abraham'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Mücadeleye yeniden eşitlik geldi.

4 GOLLÜ DÜELLODA KAZANAN YOK

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 25 puana, Gaziantep FK ise 23 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

ZAFER GÖRGEN'DEN 11 KURTARIŞ

Konuk ekip Gaziantep FK'nin tecrübeli file bekçisi Zafer Görgen, mücadeleyi 11 kurtarışla tamamladı.

