4 büyükler, ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'ten transferler yapacak! İşte alacakları futbolcular

Deprem felaketinin yıkımı yaşattığı Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yaraları sarılmaya devam ediliyor. Ligden çekilen ve mali yüklerinin ne olacağı merak konusu olan kulüplerin yardımına diğer kulüpler yetişti. 17 takım, söz konusu kulüplerin oyuncularına sezon sonuna kadar takımlarında yer vererek bu sezonki maaşlarını ödeyecek. 4 büyükler ise bu iki kulübün futbolcularını transfer edecek.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem, futbolu da etkiledi. Süper Lig ekipleri Hatayspor ve Gaziantep Fk, bu sezonki müsabakalardan çekilme kararı aldı. TFF de bunu onayladı. Diğer kulüpler, afetten etkilenen bölgelere yardım elini uzatmak için seferber oldu. Ayrıca Süper Lig'in 17 kulübü, Gaziantep ve Hatayspor'un mali yükünü omuzlama kararı da almıştı.

FUTBOLCULARA KAPILARINI AÇTILAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig takımları, ligden çekilen bu iki ekipte forma giyen ve futbol oynamaya devam etmek isteyen oyunculara kucak açmaya hazır. Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak.

TFF YABANCI KURALINI GÜNCELLEDİ

Hatayspor ve Gaziantepspor'un yöneticileriyle temasa geçilerek, hangi futbolcuların oynamaya devam etme planı yaptığı öğrenilecek. Ardından bu oyuncuların, sezon sonuna kadar diğer Süper Lig ekiplerinde forma giymeleri sağlanacak. TFF, ligden çekilen takımlardan transfer edilecek yabancı oyuncuların oynaması şartıyla kontenjan kuralını 9+2 olarak güncellemişti.

İşte 4 büyüklerin Hatayspor ve Gaziantep Fk'dan transfer etmek istediği futbolcular;

Fenerbahçe: Sarı Lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim Gaziantep Fk'lı Lazar Markovic ve Hataysporlu Bertuğ Yıldırım.

Lazar Markovic

Galatasaray: Sarı-kırmızılılar, Gaziantep ve Hatayspor'dan birer oyuncuyu kadrosuna katacak. Gelen haberlere göre Antep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç'in, Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ayrıca Akdeniz ekibinden Sam Adekugbe de takıma katılacak.

Günay Güvenç

Beşiktaş: Siyah-Beyazlılar, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Alexandru Maxim için girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor: Bordo-mavililer ise, Trabzonlu olan ve Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra Hatayspor'un kanat oyuncuları El Kaabi ile Saba Lobjanidze için devreye girmeye hazırlanıyor.