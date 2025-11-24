Haberler

4-3'lük çılgın maç! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 90+11'de yıktı

4-3'lük çılgın maç! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 90+11'de yıktı
Güncelleme:
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i Ernest Muçi'nin 90+11'de attığı golle 4-3 mağlup etti. Maçın 10. dakikasında 10 kişi kalan RAMS Başakşehir, mücadelenin geri kalanını eksik oynadı.

  • Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 4-3 mağlup etti.
  • Trabzonspor'un golleri 37. dakikada Felipe Augusto, 76. dakikada penaltıdan Paul Onuachu ve 77 ile 90+11. dakikalarda Ernest Muçi tarafından atıldı.
  • Başakşehir'in golleri 22. dakikada penaltıdan Davie Selke ve 45. dakikada Eldor Shomurodov tarafından atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 4-3'lük skorla kazandı.

90+11'DE GELEN GOLLE 4-3'LÜK ÇILGIN MAÇ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Felipe Augusto, 76. dakikada penaltıdan Paul Onuachu, 77 ile 90+11. dakikada Ernest Muçi kaydetti. RAMS Başakşehir'in gollerini ise 22. dakikada penaltıdan Davie Selke ile 45. dakikada Eldor Shomurodov attı.

4-3'lük çılgın maç! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 90+11'de yıktı

EV SAHİBİ EKİP 10 KİŞİ KALDI

RAMS Başakşehir'de Festy Ebosele, mücadelenin 10. dakikasında Edin Vişça'ya yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, puanını 28'e yükseltti ve ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. RAMSBaşakşehir ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

