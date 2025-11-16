Haberler

39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

Güncelleme:
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu maçında Bosna Hersek, sahasında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Bosna Hersek'in kaptanı olan eski Fenerbahçeli Dzeko, takımına 1-0 geride olduğu dakikalarda beraberliği getiren golü attı. Bosna Hersek, son maçta Avusturya'yı yenmesi durumunda grubunu lider bitirerek doğrudan Dünya Kupası'na gidecek.

  • Bosna Hersek, Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 7. maçında Romanya'yı 3-1 yendi.
  • Bosna Hersek, bu galibiyetle grupta 16 puana ulaşarak play-off'u garantiledi.
  • 39 yaşındaki Edin Dzeko, Bosna Hersek'in 49. dakikada attığı beraberlik golünü kaydetti.

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 7. maçında Bosna Hersek ile Romanya karşı karşıya geldi. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek, 3-1 kazandı.

DZEKO GOLÜNÜ ATTI, TAKIMI GERİ DÖNDÜ

Romanya'nın golü 17. dakikada Daniel Birligea ile geldi. Bosna Hersek'e beraberliği getiren golü 49. dakikada Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan 39 yaşındaki Edin Dzeko'dan geldi. Bu golün ardından baskısını artıran Bosna, 80. dakikada Esmir Bajraktarevic ve 90+4'te Haris Tabakovic'in golleriyle maçı 3-1 kazandı.

DRAGUŞ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eyüpspor forması giyen Romanyalı futbolcu Denis Draguş, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BOSNA HERSEK PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, gruptaki puanını 16 yaparak play-off'u garantiledi. Romanya ise 10 puanda kaldı. Grubun son maçında Bosna Hersek, grup liderliği için Avusturya deplasmanına gidecek. Romanya ise San Marino'yu ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
