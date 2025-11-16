39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 7. maçında Bosna Hersek ile Romanya karşı karşıya geldi. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna Hersek, 3-1 kazandı.

DZEKO GOLÜNÜ ATTI, TAKIMI GERİ DÖNDÜ

Romanya'nın golü 17. dakikada Daniel Birligea ile geldi. Bosna Hersek'e beraberliği getiren golü 49. dakikada Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan 39 yaşındaki Edin Dzeko'dan geldi. Bu golün ardından baskısını artıran Bosna, 80. dakikada Esmir Bajraktarevic ve 90+4'te Haris Tabakovic'in golleriyle maçı 3-1 kazandı.

DRAGUŞ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eyüpspor forması giyen Romanyalı futbolcu Denis Draguş, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BOSNA HERSEK PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, gruptaki puanını 16 yaparak play-off'u garantiledi. Romanya ise 10 puanda kaldı. Grubun son maçında Bosna Hersek, grup liderliği için Avusturya deplasmanına gidecek. Romanya ise San Marino'yu ağırlayacak.