33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

Ekvador futbolu acı bir kayıpla sarsıldı. Barcelona SC forması giyen 33 yaşındaki Mario Pineida, eşi ve annesiyle birlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay futbol dünyasında büyük şok yarattı.

SALDIRI GUAYAQUIL'DE GERÇEKLEŞTİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, Ekvador'un Guayaquil kentine bağlı Sanales semtinde meydana geldi. Mario Pineida, eşi ve annesiyle birlikte bir kasap dükkanının önündeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Pineida ve eşi olay yerinde hayatını kaybederken, annesinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KULÜPTEN VE BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ekvador İçişleri Bakanlığı, Mario Pineida'nın ölümünü doğrularken, olayla ilgili detay paylaşmadı. Barcelona SC Kulübü ise yayımladığı açıklamada, yaşanan trajediden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Kulüp Başkanı Antonio Alvarez, Pineida'nın bir süredir ölüm tehditleri aldığını ve kısa süre önce kişisel güvenliği için ek önlemler talep ettiğini açıkladı.

EKVADOR'DA FUTBOLCULAR HEDEFTE

Ekvador'da futbolculara yönelik silahlı saldırıların son dönemde artış gösterdiği ifade ediliyor. Daha önce de 2. Lig ekiplerinden Exapromo Costa'da forma giyen Maicol Valencia ve Leandro Yepez ile 22 de Julio futbolcusu Jonathan Gonzalez, eylül ayında benzer saldırılarda hayatlarını kaybetmişti.