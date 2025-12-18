33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti
Ekvador futbol dünyası, Barcelona SC'nin 33 yaşındaki oyuncusu Mario Pineida'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Olay, Ekvador'un Guayaquil kentinde gerçekleşti. Pineida, eşi ve annesiyle birlikte bir kasap dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Pineida ve eşi yaşamını yitirirken, annesi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Barcelona SC forması giyen 33 yaşındaki Mario Pineida, Ekvador'un Guayaquil kentinde eşi ve annesiyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda öldü.
- Mario Pineida'nın eşi de saldırıda öldü, annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
- Ekvador'da eylül ayında Maicol Valencia, Leandro Yepez ve Jonathan Gonzalez adlı futbolcular da silahlı saldırılarda öldü.
Ekvador futbolu acı bir kayıpla sarsıldı. Barcelona SC forması giyen 33 yaşındaki Mario Pineida, eşi ve annesiyle birlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay futbol dünyasında büyük şok yarattı.
SALDIRI GUAYAQUIL'DE GERÇEKLEŞTİ
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, Ekvador'un Guayaquil kentine bağlı Sanales semtinde meydana geldi. Mario Pineida, eşi ve annesiyle birlikte bir kasap dükkanının önündeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Pineida ve eşi olay yerinde hayatını kaybederken, annesinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
KULÜPTEN VE BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ekvador İçişleri Bakanlığı, Mario Pineida'nın ölümünü doğrularken, olayla ilgili detay paylaşmadı. Barcelona SC Kulübü ise yayımladığı açıklamada, yaşanan trajediden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Kulüp Başkanı Antonio Alvarez, Pineida'nın bir süredir ölüm tehditleri aldığını ve kısa süre önce kişisel güvenliği için ek önlemler talep ettiğini açıkladı.
EKVADOR'DA FUTBOLCULAR HEDEFTE
Ekvador'da futbolculara yönelik silahlı saldırıların son dönemde artış gösterdiği ifade ediliyor. Daha önce de 2. Lig ekiplerinden Exapromo Costa'da forma giyen Maicol Valencia ve Leandro Yepez ile 22 de Julio futbolcusu Jonathan Gonzalez, eylül ayında benzer saldırılarda hayatlarını kaybetmişti.