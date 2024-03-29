31. hafta hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler'e görev yok
Milli aranın ardından kaldığı yerden devam edecek Süper Lig'de oynanacak 31. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
MELER'E GÖREV YOK
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve büyük olaylara sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e Süper Lig'in 31. haftasında görev vermedi.
İşte 31. hafta hakemleri;
- İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
- Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
- Gaziantep FK-Alanyaspor : Ümit Öztürk
- Antalyaspor-MKE Ankaragücü : Çağdaş Altay
- Sivasspor-Karagümrükspor : Turgut Doman
- Konyaspor-Trabzonspor : Attila Karaoğlan
- Kayserispor-Kasımpaşa : Ömer Faruk Turtay
- Fenerbahçe-Adana Demirspor : Arda Kardeşler
- Samsunspor-Pendikspor : Bahattin Şimşek
- Başakşehir-Beşiktaş : Zorbay Küçük