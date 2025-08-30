Amasya'da 30 Ağustos 1. Amasya Zafer Kupası futbol turnuvası düzenlendi.

Amasya Belediyesi tarafından semt sahasında düzenlenen 30 Ağustos 1. Amasya Zafer Kupası futbol turnuvasına 10-11-12 yaş kategorilerinden şehir içinden ve şehir dışından 16 futbol takımı katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı temalı futbol turnuvasında çocuklara birlik, beraberlik gibi hedeflerin aşılanması, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları amaçlanıyor. Turnuvanın açılış maçında Amasyaspor Futbol Kulübü, Suluova İdman Yurdunu 2-1'lik skorla yendi.

Amasya Belediyespor Kulüp Başkanı Berati Kaynar, etkinliğin şenlik havasında geçtiğini ifade ederek, "Etkinliği 1. Amasya Zafer Kupası ismiyle düzenliyoruz. Nasip olursa seneye ikinci, üçüncü diye gidecek. Bu turnuvanın kupası yok. Sloganımız da kazananı kaybedeni olmayan bir futbol şöleni. Bu vesileyle ben katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum." dedi.

Amasyaspor'un 11 yaşındaki kalecisi Yusuf Eymen Kurt, zafer kupasına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

12 yaşındaki Amasyaspor futbolcusu Görkem Ata Ergün, de 1. Amasya Zafer Kupasına katıldığını belirterek, tüm takımlara başarı diledi.