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3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Koşulacak

3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Koşulacak
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Mersin'de 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kilikya Ultra Maratonu, tarih, doğa ve sporun birleşimiyle yüzlerce sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor. 4 farklı parkurda düzenlenecek maraton, Mersin'in kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtacak.

Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu koşulacak

Mustafa ERCAN / MERSİN, - MERSİN'de, gelenekselleşen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nun 3'üncüsü, bu yıl 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Maratonda sporcular ve izleyiciler, Mersin'in eşsiz tarihi ve turistik güzelliklerine de tanıklık etme fırsatı bulacak.

Tarih, doğa ve sporun bir araya geleceği 3. Kilikya Ultra Maratonu ile Mersin'in kültürel ve doğal mirası tanıtılırken, saklı kalan tarihin eşsiz dokusunun keyfini sporcular ile birlikte izleyiciler de çıkaracak. Türkiye'deki en önemli ultra maratonlardan birisi olan Kilikya Ultra Maratonu'na yüzlerce sporcu kayıt yaptırdı. 3'üncü Kilikya Ultra Maratonu; 8 kilometrelik Korykos Parkuru, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste Parkuru, 33 kilometrelik Kızkalesi Parkuru ve 56 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu olmak üzere, 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Maratonda; kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliği ile sahilden tepelere kadar şehrin tarihi dokuları da tanıtılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü yapılacak olan maratona ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Kızkalesi'nden başlayıp Mersin'in tarihi ve turistik bölgelerinde geçecek olan çok güzel bir organizasyon. Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkıları olacak bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu sene de çok yoğun bir ilgi var" diye konuştu.

Ultra maratonlar arasında Türkiye'de en önemlilerinden bir tanesi olan Kilikya Ultra Maratonu'nu, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu hafta sonu gerçekleştireceklerini kaydeden Taşkın, "Mersinlileri bu muhteşem organizasyona bekliyoruz. İnsanların tarihi dokular içinde doğayla mücadele ettikleri çok güzel, değişik bir organizasyon olacak. Sporcular; doğanın içerisinde, doğal şartlarda, doğanın zorluklarıyla ve kendileriyle mücadele edecek" dedi.

Taşkın; maraton mesafelerinin normalde 42 kilometre olduğunu, ama ultra maraton olduğu için 56 kilometre yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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