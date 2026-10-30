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3. Lig'de Uşakspor yarın düşme hattındaki Kepezspor'a konuk olacak

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3. Lig'de Uşakspor yarın düşme hattındaki Kepezspor'a konuk olacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon tek galibiyet alan Uşakspor, yarın düşme hattındaki Kepezspor'a konuk olacak. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak; 8 maçta 7 puanı bulunan Uşakspor, 5 puanlı rakibinin 2 puan önünde.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon tek galibiyetle yetinen Uşakspor yarın kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan düşme hattındaki Kepezspor'un konuğu olacak. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor ligde 8 maç sonunda 7 puan topladı. Yine 1 galibiyeti bulunan Kepezspor ise Uşak ekibinin 2 puan gerisinde 5 puanla haftaya düşme potasında başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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